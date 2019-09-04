Brexit oylaması: Anlaşmasız ayrılmaya karşı çıkanlar kazandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma planına karşı olan milletvekilleri Avam Kamarası'nda gerçekleştirilen Brexit oylamasını kazandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma (Brexit) planına karşı olan milletvekilleri 301'e karşı 328 oyla Avam Kamarası'nda gerçekleştirilen Brexit oylamasını kazandı.

Oylamada Johnson'ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti'den 21 milletvekili, karşı oy vererek muhalifleri desteklemiş oldu.

Johnson, oylamanın ardından erken seçim çağrısında bulundu. Johnson, "Aslında seçim istemiyorum ama eğer milletvekilleri anlamsız bir şekilde Brexit'in gerçekleşmesini geciktirirlerse, başka çare kalmayacak" dedi.

31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmayı engellemeyi öngören tasarının bugün parlamentonun gündemine gelmesi bekleniyor.