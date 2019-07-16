ABD Dışişleri: Trump ve Pompeo Türkiye'ye yaptırımları inceliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Türkiye’ye S-400 satın almasıyla ilgili uygulanacak yaptırımlar konusunda seçeneklerin incelendiğini, yaptırımlarla ilgili önceden bilgi vermediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin S-400 satın almasıyla ilgili yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından incelendiğini söyledi.

Ortagus bugün düzenlediği basın toplantısında “Bakan (Pompeo) ve Başkan (Trump) Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması (CAATSA) yasasındaki tüm seçenekleri inceliyor. Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda (Türkiye’nin S-400 alımının) ne gibi sonuçları olabileceğini açık bir şekilde ifade ettik. Bu sonuçları da bugün Başkan’ın Türkiye’nin F-35 alamayacağından söz ettiği açıklamasında gördük" dedi.

Bakanlık sözcüsü "Hangi yaptırım seçeneğinin seçileceğiyle ilgili olaraksa, biz yaptırımlarla ilgili önceden bilgi vermiyoruz. Ancak Bakanın bu konuyu incelediğini ve şu anda üzerinde çalıştığını biliyorum” diye konuştu.

