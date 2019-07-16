Trump: Türkiye F-35 alamayacak, üretici şirket Lockheed memnun değil

ABD Başkanı Trump, ‘Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağını alamayacak çünkü artık Rusya yapımı füze sistemi var’ dedi. Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, olası CAATSA yaptırımlarından ise söz etmedi ve 'Türkiye konusu çok karmaşık' dedi. Trump, Türkiye'ye F-35'lerin satışının yasaklanmasından silah şirketi Lockheed'in memnun olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 almasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağını alamayacak çünkü artık Rusya yapımı füze sistemi var” dedi.

Kabine toplantısında Türkiye ile yaşanan S-400 krizine değinen Trump, Türkiye'nin 100’den fazla F-35 uçağı sipariş ettiğini, daha fazlasını sipariş etmeyi planladığını belirterek "Ama şimdi Rus yapımı bir füze sistemi olduğu için, 100’ün üzerinde uçağı almaları yasak" dedi.

Trump F-35 üreticisi Lockheed Martin şirketinin bu durumdan memnun olmadığını belirttiği konuşmasında, Erdoğan'ı kast ederek "Açıkçası onunla her zaman çok iyi bir ilişkim oldu" dedi.

'TÜRKİYE İLE İLGİLİ DURUM ÇOK KARMAŞIK'

G-20 Zirvesi'nde yaptığı açıklamalara benzer bir açıklamada bulunan Trump, Türkiye'nin Patriot almak istediğini ancak Obama yönetimince reddedildiği için S-400'e yöneldiğini anlattı. Trump, Türkiye ile ilgili durum için "çok karmaşık" dedi ve bu konu üzerinde Ankara ile görüştüklerini ifade etti.

Trump "Şimdi Türkiye'ye diyoruz ki başka bir füze sistemi almaya zorlandığınız için size F-35 savaş uçaklarını satmayacağız. Onların içinde bulunduğu durum da, bizim ABD olarak içinde bulunduğumuz durum da çok zor. Üzerinde çalışıyoruz, ne olacağını göreceğiz. Ama gerçekten hiç adil bir durum değil" dedi.

Trump "(Erdoğan) Rus füzesi aldığı için ona milyarlarca dolar değerinde uçak satmamıza izin yok. Bu adil bir durum değil" diye ekledi.