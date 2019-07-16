S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret

S-400'lerin Türkiye'ye ulaşmasının ardından ABD'den yaptırım açıklaması gelmişti. Bugün sevkiyatın 10'uncu uçağı da Ankara'ya indi. Gelişmeler sürerken ABD’den üst düzey bir heyetin bu hafta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

ABD ve Türkiye arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemlerinin Ankara’ya sevkiyatı sürerken, ABD’den üst düzey bir heyetin bu hafta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Asker ve sivillerden oluşan heyetin, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. S-400 sevkiyatı sonrası ABD tarafından Türkiye’ye ilk ziyaret olması sebebiyle önem taşıyan kritik görüşmede, S-400 sevkiyat süreci, F-35 programı, muhtemel CAATSA yaptırımları ve Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Tel Abyad’ın hemen karşısında bulunan Akçakale’ye son bir haftadır yoğun askeri takviye yapıldığı ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının da son günlerde bu bölgedeki hava sahasında sık görüldüğü ileri sürüldü. Dün de Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Türkiye’deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.

‘GÜVENLİ BÖLGE’ ADIMI

Ankara’ya gelecek ABD’li üst düzey heyetin S-400’ün yanı sıra Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlan ‘güvenli bölge’ konusunda da temaslarda bulunması bekleniyor.

PATRİOT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile telefonda geçtiğimiz hafta görüşmüştü. Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'e, Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletmişti.