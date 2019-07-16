'ABD yaptırımları hazır, Pentagon'dan Ankara'ya Suriye uyarısı'

Bloomberg ABD'nin Türkiye’ye S-400'lerle ilgili yaptırım paketine karar verdiğini, yaptırımların önümüzdeki günlerde açıklanacağını yazdı. Stratfor ise Pentagon'un Ankara'yı Suriye'ye olası bir operasyona karşı uyardığını duyurdu.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatının cuma günü başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı tarafından bir basın toplantısı yapılarak Washington’un karşı hamlelerinin açıklanacağı belirtilmişti ancak sözkonusu toplantı “belirsiz süreliğine” ertelenmişti.

ABD basını Türkiye’ye S-400 yaptırımlarının kararlaştırıldığını, yaptırımların açıklanması için 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün sonrasının beklendiğini yazdı.

'HAFTASONUNA DOĞRU AÇIKLANACAK'

Bloomberg’in konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) uyarınca farklı derecelerde etkisi olacak biçimde tasarlanmış 3 yaptırım paketinden birini seçti.

Haber sitesine konuşan kaynaklardan biri yaptırımların bu hafta sonuna doğru açıklanmasının planlandığını, ertelemenin amacınınsa 15 Temmuz darbe girişiminden ABD’nin sorumlu olduğuna ilişkin spekülasyonları körüklemekten kaçınmak olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile Ulusal Güvenlik Konseyi’nin görüş alışverişi içinde oluşturulduğu belirtilen yaptırım paketinin Trump ve üst düzey danışmanlarının onayını beklediği belirtildi.



ABD SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Türkiye’ye yaptırım paketini 16 Temmuz’da TSİ 00.00’da bir basın toplantısıyla açıklayacağı iddia edilmişti. Ancak sözkonusu toplantı yapılmadı. Bu arada ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, ABD Başkanı Trump tarafından Savunma Bakanlığı'na resmen aday gösterildi. Bu durumda Esper bakanlığı onaylanana dek bakan vekilliği görevinde bulunamayacak. Bu süre zarfında ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet edecek isimse Donanma Bakanı Richard Spencer oldu. Geçen yıl sonunda James Mattis'in bakanlıktan istifasının ardından ABD Savunma Bakanlığı vekillerle yürütülüyor. Spencer, Mattis'in istifasının ardından Patrick Shanahan ve Mark Esper'den sonra bakanlık vekilliğine atanan üçüncü isim oldu.

PENTAGON TÜRKİYE’Yİ SURİYE KONUSUNDA UYARDI İDDİASI

Diğer yandan "gölge CIA" olarak anılan Stratfor adlı düşünce kuruluşunun sitesinde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Türkiye’ye son günlerde Suriye sınırına artan askeri sevkıyatı konusunda tepki gösterdi. Habere göre Pentagon, 13 Temmuz’da Ankara’ya Suriye’de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrol ettiği bölgeye tek taraflı bir askeri müdahalede bulunmaması konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan haberde Türkiye’nin Suriye sınırındaki askeri hareketliliğin bir operasyon olasılığından çok yaptırımlar öncesinde ABD ile pazarlık için Ankara'nın elini güçlendirme hamlesi olduğu yorumu yapıldı.

