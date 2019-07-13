Pentagon Akar'la görüşme sonrası basın toplantısını erteledi

Türkiye’nin Rusya’dan ilk S-400 teslimatını almasının ardından bugün Pentagon tarafından yapılacağı duyurulan basın toplantısı ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın telefon görüşmesi sonrası süresiz olarak ertelendi. MSB’den yapılan açıklamada gelecek hafta ABD’li bir heyetin Türkiye’ye geleceği bildirildi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatını almasının ardından bugün ABD Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili yapacağını duyurduğu basın toplantısı süresiz olarak ertelendi. Gelecek hafta ABD’li bir heyetin Türkiye’ye geleceği açıklandı.

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper gün içinde yaptığı açıklamada “S-400’lerin teslimatının farkındayız. ABD’nin F-35’le ilgili pozisyonu değişmedi” demiş ve ayrıntılı açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüştükten sonra yapacağını duyurmuştu.



PENTAGON GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ AÇIKLAMADI

Akşam saatlerinde Esper ile Akar telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Pentagon basın toplantısını süresiz olarak ertelediğini duyurdu. Pentagon’dan yapılan açıklamada Esper ile Akar’ın 30 dakika telefon görüşmesi yaptığı belirtildi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmedi.

AKAR: S-400 TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK, PATRIOT TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada Akar ile Esper görüşmesinde “Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye'de son dönemde yaşanan güvenlik konularının ele alındığı” aktarıldı.

MSB’den yapılan açıklamada Akar’ın ABD’li muhatabına "Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiği" mesajını ilettiği belirtildi.

ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİNİ TEKRARLADI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akar, F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin projenin ortağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda, NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu da aktardı."

“F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı."

SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE

MSB'den yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Akar, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye'nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkımızın ve hudutlarımızın korunmasının birinci önceliğimiz olduğunu, sınırlarımızın hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti" sözlerine yer verildi.

ABD HEYETİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Açıklamada ayrıca görüşmede iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda, gelecek hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara'ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

