ABD'nin S-400 yaptırım paketinde neler var?

S-400 teslimatının başlamasının ardından ABD'nin yaptırım açıklamaları ve CAATSA yeniden gündemde. CAATSA kapsamında Rusya ile savuna ve istihbarat alanında işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanıyor. Yasa 'kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi', 'Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi', 'Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması' gibi yaptırım seçeneklerini içeriyor.

Türkiye'ye S-400 teslimatının başlamasının ardından ABD'nin olası yaptırım paketi yeniden gündemde. CAATSA NELERİ İÇERİYOR? 2 Ağustos 2017’de Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA İran, KDHC ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların dayanağını oluşturuyor. CAATSA, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor. Türkiye’ye Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören madde de bu. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. İLGİLİ HABER Açıklama geldi: S-400'ler Türkiye'de! Bu kalemler şöyle sıralanıyor: Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.