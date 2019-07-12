Açıklama geldi: S-400'ler Türkiye'de!

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, birinci grup malzemelerin Ankara'ya ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 teslimatının başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı" açıklaması geldi.

Açıklama şu şekilde: