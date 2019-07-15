S&P: ABD yaptırımları bankacılığı hedef almazsa Türkiye'nin kredi notu değişmez

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, olası ABD yaptırımlarının Türkiye'deki bankacılık sektörünü hedef almaması halinde ülkenin kredi notunun değişmeyeceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına ilişkin olası ABD yaptırımlarının bankacılık sektörünü hedef almaması halinde ülkenin kredi notunun değişmeyeceğini belirtti.

Reuters'a bir açıklamada bulunan Türkiye'nin ülke notu analisti Maxim Rybnikov, "ABD yaptırımlarının ılımlı bir görünüm alması ve bankaları olumsuz etkilememesi halinde ülke kredi notunun değişmesi pek olası değil" dedi.



Rybnikov, S&P'nin şu anki Türkiye notu B+'nın içinde halihazırda bu risklerin yer aldığını söyledi. Ancak bankacılık sistemini hedef alan yaptırımların devreye girmesi halinde ise "finansal istikrarın zarara uğrayacağını bunun da kredi notunu etkileyeceğini" belirtti.

Rybnikov, özel sektörün ve buna bağlı olarak bankaların, borcunu çevirmek için yabancı sermayeye ihtiyacının olduğunu, bu yüzden böyle bir durumda ülke notunun da etkileneceğini ekledi.

'YA IMF'YE YA DA SERMAYE KONTROLLERİNE GİTMESİ GEREKİR'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Rybnikov, yabancı yatırımcılar ya da bankalara erişimi engelleyecek bir yaptırımın devreye girmesi halinde ise Türkiye'nin "ya IMF ya da sermaye kontrolleri gibi zor seçeneklerden birine gitmesinin gerekeceğini" belirtti.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını gerekçe gösteren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirmiş ve not görünümünü 'negatif' olarak teyit etmişti.

