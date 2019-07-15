Erdoğan: Fitch terbiyesizlik yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin gelmesi sonrası Türkiye'nin kredi notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e, 'terbiyesizlik yapıyor' sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB-’ye indiren kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e tepki gösterdi.

Önceki gün gazetecilerle yaptığı buluşmada konuşan Erdoğan, Fitch'in ve S&P'nin terbiyesizlik yaptığını söylerken, "Biz onların notlarına bakmayız. Onların not düşürmesi bizi o kadar da ilgilendirmiyor. Yeter ki benim milletim notumuzu düşürmesin" dedi.

Faizlerin de ciddi olarak düşürüleceğini söyleyen Erdoğan, "Yıl sonuna kadar hedefimiz enflasyonu tek haneli rakama düşürmek. Faiz oranlarında da yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var ve bunu da başaracağız" diye konuştu.