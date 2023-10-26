Güne soL'dan bakın: 26 Ekim 2023

KYK yurdunda 16 kişiyi taşıyan asansör düştü: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 16 öğrencinin bindiği asansör düştü. En az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yurtta kalan öğrenciler "Katil KYK" sloganlarıyla eylem yaptı.

Aydın'da yurttaki öğrenciler anlatıyor: 'Asansör hep bozuktu, binmeyin diyorlardı'

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri: "Asansör bozuktu. Güvenlik 'binmeyin' diyordu. Kapısı kapanmayan asansör var. Geçen hafta bir asansör bir kat boşluğa düştü."

MMO Aydın Şubesi: 'Asansör bakımları periyodik değildi ve aksıyordu'

Makina Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Tunç Erlaçin, kentteki asansör sorunlarının uzun zamandır devam ettiğini ve düzenli bakımların aksadığını ifade etti.

Aydın KYK yurdundaki facia: Asansörler arızalı diyen öğrencileri azarlamışlar

Asansör faciasının meydana geldiği KYK'ya bağlı öğrenci yurdunda kalan öğrenciler birçok kez asansör konusunu şikayet ettiklerini ancak görevliler tarafından azarlandıklarını belirtti.

Üçüncü Suud Devleti’nde Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Kupası

Unuttuysa hatırlatılır. Bu topraklara tayin ettiklerini sandıkları valiler, Lawrence kankaları ancak Abdullah’ın dedesi kadar ilerleyebilirler. Hatta öyle olacaktır; hadlerini çoktan aştılar!

Gazze'de 20. gün: Yardımlar durma noktasına geldi, ABD sivil ölümleri savundu

Gazze'de ateşkes seçeneğini reddeden ABD, sivil ölümleri savundu. BM'nin yardım faaliyetleri durma noktasına gelirken, AB ülkelerinin ''savaşa ara'' çağrısında bulunması bekleniyor.

Filistin Halk Partisi: ABD İsrail'in Filistin halkına saldırganlığının parçası olduğunu gösterdi

Filistin Halk Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Taqz'a göre son 30 yıldır Filistinliler ile İsrail arasında arabuluculuk yapan tek taraf olan ABD'nin hakimiyeti başarısız oldu.

İsrail’in savaşları 6: 2006 Lübnan-İsrail Savaşı

15 yıl süren iç savaşla ülkesi tarumar olan Lübnan halkının kaderinde bir kez daha İsrail ile savaşmak vardı. Ancak 2006 yılındaki savaşı bu sefer İsrail kaybetti.

Van'da çeşmelerden çamur akıyor: Çocuklar hastanelik oldu, yurttaş muhatap bulamıyor

Van'da içme sularına karışan kirlilik halk sağlığı sorununa dönüştü. Erciş'te ishal, kusma ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurular arttı.

Merkez Bankası 5'inci kez faiz artırdı: Yüzde 35

Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini 500 baz puan artırdı.

Metin Lokumcu davasında duruşma 1 Şubat'a ertelendi

2011 yılında Erdoğan'ın Hopa ziyaretindeki protestolar sırasında polisin yoğun biber gazı kullanması sonucu Metin Lokumcu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin davanın duruşması Trabzon'da görüldü.

AKP'li milletvekili Yayman: Erdoğan ikinci Atatürk'tür

AKP Milletvekili Yayman, Atatürk'ün bugün yaşasaydı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını benimseceğini ve onun yanında yer alacağını öne sürdü. Yayman, "Erdoğan ikinci Atatürk'tür" de dedi.

Kartal Belediyesi işçileri sorunlarına çözüm bekliyor: Bütçeyse ilk önce işçiye bütçe

Kartal Belediyesi işçileri eriyen maaşları için kazanmış oldukları ek protokol haklarını bir süredir alamıyorlar. İşçilerle yaşadıkları sorunları ve yaklaşan Cumhuriyet kutlamaları üzerine konuştuk.