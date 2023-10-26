AKP'li milletvekili Yayman: Erdoğan ikinci Atatürk'tür

AKP iktidarının cumhuriyet ve cumhuriyet değerlerine karşı gerçekleştirdiği saldırı her geçen gün derinleşmeye devam ederken, Cumhuriyetin 100. yılına sayılı günler kalmasına karşın kutlamalara ilişkin programlar uzun süre boyunca açıklanmamıştı.

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarının koordinasyonu ve yürütülmesi görevi 24 Ekim 2020 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgeyle Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verilmişti. Başkanlığın açıkladığı yüzüncü yıla ilişkin 22 bin 554 proje bulunmasına rağmen sözkonusu “projelerin" bir kısmının Cumhuriyet’le ne ilgisi olduğu ise pek anlaşılmamıştı.

İktidarın Cumhuriyet değerlerine saldırı niteliğindeki etkinlik programları arasında; Recep Tayyip Erdoğan özel sergisi, dron ve havai fişek gösterileri, su şovları, yüzlerce dua ve hatim programı dışında boru alım işi gibi kalemler de bulunuyor.

'Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i sizlerin istismarına asla bırakmayacağız'

AKP Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri yetersiz" olduğuna ilişkin tepkileri eleştirdi.

Eleştirilerin temelszi ve asılsız olduğunu iddia eden Yayman, "Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır" dedi.

Yayman'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i sizlerin istismarına asla bırakmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; bir partinin, bir zümrenin, bir sınıfın tekelinde değildir. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; 85 milyonun ortak değeridir ve bu konular siyaset üstü konulardır. Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır."

'Erdoğan ikinci Atatürk'tür'

Açıklamasının devamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedefleri hayata geçiren kişi olduğunu söyleyen Yayman, Atatürk'ün bugün yaşasaydı, Erdoğan'ın politikalarını benimseceğini ve onun yanında yer alacağını iddia etti.

Yayman'ın konuya dair sözleri şöyle:

"Atatürk bugün yaşasaydı ben iddia ediyorum ki o da Cumhurbaşkanı'mızın yanında yer alırdı, onun politikalarını benimserdi. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk'tür ve Türkiye'nin 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine varması için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır."

'Ak Zübükler'

AKP'lilerin Erdoğan'ı övmesi ne yeni ne de ilk. AKP'li isimler zaman içerisinde Erdoğan'ı Atatürk'e de benzetti, peygamber statüsünde olduğunu da iddia etti, "Allah'ın tüm vasıflarının bir vücutta toplanmış hali" olduğunu da öne sürdü.

soL TV, "Ak Zübükler: Devlet Gölgesinde Büyüklenme Hikayesi" başlıklı dosyasında "AKP'li zübükleri" işlemişti.