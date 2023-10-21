İletişim Başkanlığı'nın 100. yıl projelerinde yok yok: Hatimler, dualar, malzeme alım işleri

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarının koordinasyonu ve yürütülmesi görevi 24 Ekim 2020 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgeyle Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verilmişti.

Başkanlığın aradan geçen üç yıl içinde 100. Yıl logosunun hazırlanması dışında ne yaptığı 29 Ekim’e bir hafta kala halen sorgulanıyor.

İletişim Başkanlığı’nca Yüzüncü Yıl için özel bir internet sitesi hazırlanmıştı. Sitede Erdoğan’ın mesajının yanısıra “Yüz yılın işini yirmi yıla sığdırdık” başlıklı bir bölüm yer alıyor. Bu bölüm Cumhuriyet’in kazanımlarını bir bir ortadan kaldıran AKP’nin 20 yıllık iktidarının propagandası niteliğinde videolar içeriyor.

İletişim Başkanlığı ayrıca bakanlıklar, üniversiteler ve bazı kamu kurumlarının yüzüncü yıla ilişkin projelerinin listelendiği bir bölümü “Proje Takip” başlığı altında sunuyor.

Başkanlığın hesabına göre burada 22 bin 554 proje listeleniyor. Ancak sözkonusu “projelerin" bir kısmının Cumhuriyet’le ne ilgisi olduğu pek anlaşılmıyor.

147 yerde hatim indirilecek

Uzun listeye bakıldığında ilk dikkat çeken, hemen her kurumun bir dua, mevlüt ve hatim indirme etkinliği düzenlemesi...

22 bini aşkın “proje” içinde “mevlit” sözcüğü aratıldığında karşınıza 26, “hatim” sözcüğü arandığında 147, “dua” aramasında ise 113 sonuç çıkıyor.

İçişleri Bakanlığı proje şampiyonu

Özellikle İçişleri Bakanlığı’nın proje listesi kabarık. Kaymakamlıklardan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine, belediyelerden emniyet teşkilatına birçok kurumun “projesi”ni listeleyen bakanlığın dolu dolu etkinlikleri arasında malzeme alımları da dikkat çekiyor.

Bakanlığın 100. Yıl projelerinden derlediğimiz kısa bir seçki şöyle:

Çalışan Hanımlara Yönelik Tefsir Sohbetleri

Din Görevlilerine Yönelik Etkili Hutbe Sunumu

100 Hafız 100 Hatim Etkinliği ve Duası

100 Kişiye Ay Yıldızlı Kurabiyeler İkramı

Hayvan Barınağı Kompleksi Yapım İşi

Hemzemin Alt ve Üst Geçit Projesi

Hizmet İhracatçılar Birliği Basın Toplantısı

İslam'ın Engellilere Bakışı (Sü İslami İlimler Fakültesi)

İstihdamın Arttırılması Hedefiyle İşveren Ziyaretleri

Klor Alım İşi

Kovan ve Arı Ürünleri Malzemeleri Alımı

Mevlid-İ Nebi Haftası Dolayısıyla İl Müftülüğü Organizesinde 1461 Hafız İcazet Töreni Gerçekleştirildi

Sayın Cumhurbaşkanımızın Katılımlarıyla İftar Programı

Tayyar Bölgesi 100 Yılda Vatandaşın İhtiyacı Dahilinde İmara Açılıyor

4340 Küçükbaş Hayvan Alım İşi (1070 Keçi-3270 Koyun)

Boru Alım İşi

Çatılı Piknik Masası ve Beton Barbekü Alım İşi

Mevsimlik Çiçek Alım İşi

Sultanahmet Köftecisi'yle röportaj

Sistemde yer alan projelerden bazı ilginç örneklerse şöyle:

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü: 100 Yıllık Markalar ile Yapılan Görüşmeler - Sultanahmet Köftecisi ile Röportaj

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü: 100. Yıl Sosyal Medya Paylaşımları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü: Cumhuriyet’in 100. Yılı Anma Mesajı Yayınlanması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 100. Yıl Temalı Sgk Faaliyetlerinin Anlatıldığı Röportajların Gerçekleştirilmesi, Bakanlığımız Web Sitesi ve Belgenet Yazışmalarında 100. Yıl Logosu Kullanılması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Deprem Konutları Teslim Töreni, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni, Saraçoğlu Mahallesi Projesi

Dışişleri Bakanlığı: 100. Yıl Mevlid Programı, defile, konser…

Diyanet: Hafızlık Öğrencilerinden Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 Hatim

Emniyet Genel Müdürlüğü: 1071 Malazgirt Zaferini Anma Etkinlikleri

TRT: Alişan ile Hayata Gülümse, Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar, Teşkilat (Dizi) (29 Ekim yayın akışı madde madde listelenmiş)