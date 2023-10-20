Cumhuriyet'in 100. yılında TKP'den büyük buluşmaya çağrı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 22 Ekim Pazar günü saat 19.00’da İzmir Bornova'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda Cumhuriyet'in 100. yılını selamlamak için büyük bir halk buluşması düzenliyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın önemli açıklamalar yapacağı etkinlik, "Halk İçin Cumhuriyet, Cumhuriyet İçin Sosyalizm" başlığını taşıyor.

Senan Kara, Orhan Aydın, Metin Coşkun, Nihat Behram, Ümmü Putgül, Gülcan Altan'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçının katkı koyduğu ve sahne alacağı etkinlikte, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden süreç, kurtuluş, kuruluş ve sonrasındaki yıllar ele alınacak.

TKP'den yapılan duyuruda, "Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında hep birlikte 'Yaşasın Cumhuriyet' diyecek, bağımsız, egemen, laik bir ülke ve eşitlikçi bir toplumsal düzen irademizi ortaya koyacağız. Büyük bir halk buluşmasına dönüşecek etkinliğimize, Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancımızı pekiştirmek için halkımızı 22 Ekim Pazar günü saat 19.00’da İzmir Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Farklı müzik ve sahne performanslarının yer alacağı etkinliğe katkı koyan isimler şu şekilde:

Arda Kavaklıoğlu, Arzu Recen, Baran Çadırcı, Batuhan Turan, Bedirhan Diyarbakırlı, Berkay Özkan, Cem Yarkın, Civan Al, Didem Çimen, Ebru Göktan, Efe Kaner, Ege Yüksel, Elvan Torun, Emine Boran, Ender Özer, Ender Yiğit, Eyüp Okumuş, Gizem Ekiz, Gülcan Altan, Güneş Yüzak, Haluk Polat, Hasan Tanay, Hazal Türkmen Yazgaç, İmran Aydın Tali, Kerem Demirkaya, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Okuroğlu, Melisa Vardal, Metin Coşkun, Murat Güner, Mustafa Kenan Aybastı, Nesrin Balkan, Nevin Eracar, Nihan Bayraktar, Nihat Behram, Nilüfer Ersözlü, Nurevşan Kırçiçek, Orhan Aydın, Ozan Şahin, Özen İnceefe Morkoç, Özge Fındık, Özgür Akbaba, Özgür Aydoğan, Özlem Atav, Perihan Öngen, Seda Ocak, Selen Kartay, Selver Çavuş, Senan Kara, Sevgi Demirkıran, Süleyman Can Aslanyürek, Şencan Doğu, Şerife Göksün, Tuğrul Keskin, Ufuk Karakoç, Ulaş Özer, Ümmü Putgül, Veysel Alankaya, Yaren Bedel, Yavuz Geçer, Yusuf Yalçın.