TKP'den çağrı: 100. yılda büyük halk buluşması

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir açıklama yayınlayarak, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına ilişkin etkinlik planını duyurdu. TKP yaptığı açıklamada, "22 Ekim Pazar günü saat 19.00’da İzmir’de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hem 100’üncü yılı selamlayacağız hem de bu 100 yılın muhasebesini dürüstçe yapacağız. Sözümüzle, sanatımızla. Karanlığa öfkemizi, ülkemiz ve halkımıza olan inancımızı binlerce kişinin ortak iradesi olarak haykıracağız" ifadelerini kullandı.

TKP tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Cumhuriyet’in yüzüncü yılını İzmir’de büyük bir halk etkinliği ile selamlıyor.

Selamladığımız emperyalist işgale ve çürüyen Saray’a karşı verilen zorlu bir mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet’tir. Selamladığımız Cumhuriyet ile gelen umut ve heyecandır. Selamladığımız Anadolu insanının mücadelesidir. Selamladığımız Mustafa Kemal ve arkadaşlarının iradesidir.

Selamladığımız Milli Mücadele’ye ve Ankara hükümetine başından beri kararlı bir biçimde destek olan ilk işçi devleti Sovyet Rusya’dır. Selamladığımız işgalcilerin karakollarını basan, takalarla veya at sırtında cephane taşıyan, bağımsızlık mücadelesini sosyalizm hedefiyle güçlendiren TKP militanlarıdır. Selamladığımız TKP’yi kurar kurmaz Anadolu’ya geçmeye karar veren ve Trabzon’da kalleşçe öldürülen Mustafa Suphi ve yoldaşlarıdır.

Selamladığımız Türkiye’nin aydınlık geleceğidir.

Selamlıyor ve soruyoruz: Bu ülke nasıl bu hale geldi? Cumhuriyet nasıl içten içe kemirildi ve karartıldı?

Yüz yıl önce cesur ve kararlıydık. Şimdi de! Türkiye’nin bu hale neden ve nasıl geldiğini biliyoruz. Nasıl ayağa kalkacağını da…

Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız.

22 Ekim Pazar günü saat 19.00’da İzmir’de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hem 100’üncü yılı selamlayacağız hem de bu 100 yılın muhasebesini dürüstçe yapacağız. Sözümüzle, sanatımızla. Karanlığa öfkemizi, ülkemiz ve halkımıza olan inancımızı binlerce kişinin ortak iradesi olarak haykıracağız.

“Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm” etkinliğimize bütün yurttaşlarımızı bekliyoruz.

Yüz yıl önce yaptık, yine yaparız!"