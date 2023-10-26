Metin Lokumcu davasında duruşma 1 Şubat'a ertelendi

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AKP mitingi öncesinde ve sonrasındaki protestolar sırasında polisin yoğun olarak biber gazı kullanması sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın duruşması Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

13 polisin yargılandığı davanın 11. duruşmasına Metin Lokumcu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Farklı illerde bulunan tanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşma 31 Mayıs 2011’deki olay tutanağı altında imzası bulunan polislerden Abdullah Doğan’ın dinlenmesiyle başladı.

BirGün'ün aktardığına göre Doğan, mahkeme başkanının "Tutanakta geçen isimleri tanıyor muydunuz? Olaylara vakıf mıydınız imzalarken?" sorusuna "Bizim önümüze getirdiler, biz imzaladık" şeklinde yanıt verdi. Doğan ayrıca Hopa'da görev yapmadığını, o gün görev için orada olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2011’de panzerde görevli olduğunu söyleyen polis Murat Özpeker ise olay günü panzerde görevli olduğunu, 7-13 cm bir camdan olayları çok göremediğini, emir gelince su sıktıklarını aktardı.

2011 yılından Hopa Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Çelik Kayımlar ise olayın gerçekleştiği gün sahada olduğunu belirterek "Olayın bazı yerlerini gördüm. Pankart asıldı. Polisler pankartı indirmek istediler. Oradan şahıslar tuğla atmaya başladı. Sonrasında olaylar başladı" dedi.

'Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz'

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, dosyadaki görüntülerin ham hallerinin bilirkişi incelemesine ve keşif talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma 1 Şubat 2024'e ertelendi.

Davayı takip eden Hopalılar ise "Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 1 Şubat’ta bir kez daha Trabzon Adliyesi’nde olacağız" mesajını verdi.