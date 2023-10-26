Kartal Belediyesi işçileri sorunlarına çözüm bekliyor: Bütçeyse ilk önce işçiye bütçe

Geçtiğimiz aylarda hakları için iş bırakma, iş yavaşlatma ve eylem haklarını kullanan Kartal Belediyesi işçilerine, bağlı bulundukları sendika aracılığıyla belediye yönetimi tarafından kimi sözler verilmiş ve bu sözlerin zamanında yerine getirilemediği sonuçlar ortaya çıkmıştı.

İşçilerin haklı eylemlerini destekleyen, açıklama yapıp dayanışma içerisinde olan TKP Kartal Karlıktepe, Cumhuriyet, Uğur Mumcu Semt Evleri Belediye kaynaklarından işçilerinin haklarının verilmesi için kamuoyu çağrısı yapmıştı.

Kartal Belediyesi işçileri eriyen maaşları için kazanmış oldukları ek protokol haklarını bir süredir alamıyorlar. İşçilerle yaşadıkları sorunları ve yaklaşan Cumhuriyet kutlamaları üzerine konuştuk.

Merhaba, öncelikle sizi tanıyarak başlamak isteriz.

F.D: Merhabalar, ben yaklaşık 8 yıldır Belediye temizlik işlerinde çalışan bir işçiyim. Kartal’ın günlük sokak temizliği ve atıklarını taşıyan işçilerden biriyim. Uzunca süredir Kartal’da yaşıyorum. Kartallıyım.

A.R: Merhaba. Ben de Fen İşleri’ne bağlı bir birimde 4 yıldır görev yapıyorum.

4 ila 8 yıldır belediyede çalıştığınızı söylediniz. Bütün bu süre içerisinde yaptığınız işin hakkını aldığınızı düşünüyor musunuz?

F.D: Açıkçası bizim yaptığımız işin toplum tarafından itilen bir yanı var. Bunun vermiş olduğu bir yükle çalışıyoruz. Kimi zaman elimiz yüzümüz kirden pastan görünmüyor. Gün içinde fiziki yükü çok olan bir iş bizimkisi. Bir de üstüne az önce söylediğimi de kattığınızda hakkımız denilen şey başka bir tartışmaya giriyor.

A.R: Arkadaşımın söylediğine ek şunu söyleyebilirim. Bundan 4-5 sene öncesinde enflasyon bu kadar hayatımızı sarsmıyordu. Bir şekilde yağımızda kavruluyoruz diye düşünüyorduk. Elimizdekini yettirmenin yollarını borçları öteleyerek bulabiliyorduk. Fakat bugünden bakınca, o zamanda da hakkımız olanı aldığımızı söylemek mümkün değilmiş.

Yakın zamanda tam da haklarınız için yan yana geldiniz. İş bırakma ve yavaşlatma eylemleri yaptınız. Bir katkısı oldu mu sizlere?

F.D: Elbette oldu. Maaşlarımız enflasyona ezilmişti. Ben dahil çoğu arkadaşımızın maaşları asgari ücretin altında kaldı. Sendikayla birlikte maaşın iyileşmesi için ek protokol imzalattık. Fakat halen bu maaşı almakta zorluk çekiyoruz.

A.R: Haklarımız için yan yana geldik fakat belediye yönetimi hakkımızı vermemek için yemin etmiş gibi. Maaşlarımız bu haliyle yine düşük kalmaya devam ediyor. Bu sürecin ne zaman düzeleceği konusunda belirsizlikler ise devam ediyor. Kimse düşünmüyor; bu işçiler kirasını ödedi mi, çocuğuna beslenme çantası yapabildi mi diye…

Neden ödenmiyor?

A.R: Sendika aracılığıyla bize gelen bilgi belediyenin de kimi mali sorunları olduğu yönünde. Mali sorunları olduğu söyleniyor ama kültür sanat etiketiyle yapılan birçok şey yapılmaya da devam ediliyor.

F.D: Bu konuda tepkimiz çok. Geçtiğimiz aylarda hesabını bile yapamayacağımız konser harcamaları olduğunu biliyoruz.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulan bir konser daha var. Cumhuriyet kutlamaları kapsamında şarkıcı Hadise’nin geleceği paylaşılmış. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

F.D: Belediye yönetiminin neden böyle yaptığını anlayabilmiş değilim. Kim bilir ne kadar bütçe ayrıldı.

A.R: Haberini biz de hazırlanan pankartlardan, afişlerden gördük. Her yıl böylesi konserler yapılıyor. İş arkadaşlarımız arasında konsere verilecek rakam için 3 milyon, 7 milyon diyen de var. Yazık, günah… Hakkımızı vermeye gelince yok diyorlar. Cumhuriyetin 100. yılında bu durumlara düşmekten üzüntü duymamız gerekiyor.

Maalesef 100. yıla büyük bir çöküşle giriyoruz. Fakat hakları için mücadele eden sizler gibi işçilerin olduğunu da biliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey olur mu?

F.D: Haklarımız için mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Kartallı komşularımızın sorunlarımıza, dertlerimize kulak vermelerini çok isteriz. Bize imkan verdiğiniz için teşekkür ederim.

A.R: Kartal’a hizmet vermekten, emeğimizi koymaktan hiç rahatsız olmadım. Bu ilçenin geçmiş dayanışma ruhunu da hep önemsedim, önemsiyorum. Şu günlerde yaşadığımız sorunların bu denli derinleşmesinin bir izahı olamaz. Emeğimizi koyduk, hakkımız olanın verilmesi gerekiyor. Bütçeyse ilk önce bize bütçe ayrılsın.