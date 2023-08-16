Kartal Belediyesi işçileri sefalet ücretine karşı iş bıraktı: ‘İlk kez asgari ücretin altına düştüm’

Yüksek enflasyon oranları ve hayat pahalılığı her geçen gün şiddetini arttırırken; milyonlarca emekçinin açlıkla karşı karşıya kaldığı bugünlerde patronlar, katlanan kar oranları ile övünmeyi sürdürüyor.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük ara zam, emekçilerin reel ücretindeki gerilemeyi yerinden oynatmadı bile. Sefalet ücretlerine karşı ise çeşitli sektörlerden işçiler, iş bırakma ve grevlerle mücadele ederek çalışma koşullarının düzeltilmesi ve maaşlarının arttırılması için mücadele ediyor.

Kartal Belediyesi işçileri iş bıraktı

Genel-İş Sendikası’nda örgütlü Kartal Belediyesi işçileri, belediye yönetimine ilettiği ek zam talebine karşılık alamayınca iş bıraktı. Bir gün sürecek iş bırakma eylemi için işçiler, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü, Dış Temizlik ve Merkez Bina’da toplandı.

‘İşçilere verilen değer bu mu?’

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan bir işçi “Kiralar 15 bin liraya çıkmış, ben 12 bin lira maaş alıyorum. İşçilere verilen değer bu mu? Her şeye yüzde 100, yüzde 200 zam gelirken; işçiye hiçbir şey yok. Emekli olanların yerlerine kimse alınmadı, onların işleri de işçilerin üzerine yükleniyor” diyerek aldıkları ücretlere tepki gösterdi.

Belediye yönetiminden işçilerin hakkını vermesini isteyen işçiler, “120 lira yemek parası veriyorlar. 120 liraya yemek var mı? Yemeden nasıl çalışacağız? İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. Belediye, işçinin hakkını versin. Başka bir şey istemiyoruz” diyor.

‘26 yıllık işçiyim, ilk kez asgari ücretin altına düştüm’

PE’ye açıklamalarda bulunan sendika baş temsilcisi ise “Uzun bir süredir devam eden görüşmelerimiz var, bir türlü sonuçlanmıyor. 26 yıllık işçiyim, ilk kez asgari ücretin altına düştüm. Bu para ile geçinilmeyeceğini defalarca söyledik. Dışarıda mutlu değilsek, işimizde de mutlu olamayız. 8 aydır verilen bütün sözler havada kaldı. Bugün bir günlük iş bıraktık. Taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz” sözlerini sarf etti.