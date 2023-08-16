Kartal Semt Evleri: ‘Kartal halkı, hakları için mücadele eden belediye işçilerinin yanında’

İstanbul’un Kartal ilçesinde belediye işçileri, düşük ücretlere karşı bugün iş bıraktı. Belediye yönetiminin ek zam talebine yanıt vermemesi üzerine başlatılan bir günlük iş bırakma eylemini işçiler belediyenin şantiyeleri ve binalarında sürdürüyor.

Semt evlerinden destek açıklaması

İşçilerin eylemleri devam ederken; Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kartal İlçe Örgütü, Kartal Cumhuriyet Mahallesi Semt Evi, Karlıktepe Semt Evi ve Uğur Mumcu Semt Evi bir açıklama yaparak belediye yönetimine seslendi.

‘Kartal halkı, hakları için mücadele eden belediye işçilerinin yanında’ başlıklı açıklamada, “Belediyenin kaynakları Kartal halkı ve ilçemizi var eden işçiler için kullanılsın” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Yaz, kış demeden dondurucu soğuklarda, kavurucu sıcaklarda, salgında, hastalıkta alın teri döken Kartal Belediyesi işçisi kardeşlerimiz, açlıkla ve yoksullukla karşı karşıya bırakıldı.

Kaynaklarını halkın ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışan işçiler için kullanması gereken Kartal Belediyesi, işçilerin ücret artış talebine karşılık 'Eylül ayını bekleyin, belediyenin ekonomik durumuna göre ücretlerde iyileştirme yapılabilir' yanıtını veriyor.

‘İşçilerin haklarını verin’

Belediye yönetiminin ya pazar tezgahlarından, market reyonlarından, faturalardan ve kiralardan haberi yok ya da işçilere verecek parası!

Bugün Kartal Belediyesi işçileri kendilerini açlığa mahkûm edenlere boyun eğmedi, iş bıraktı.

Belediye yönetimine sesleniyoruz. İşçilerin haklarını verin. Belediyenin kaynakları Kartal halkı ve ilçemizi var eden işçiler için kullanılsın. Bir kez daha ilan ediyoruz, işçi kardeşlerimizin yanındayız!”