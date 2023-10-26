Van'da çeşmelerden çamur akıyor: Çocuklar hastanelik oldu, yurttaş muhatap bulamıyor

Van’da su kesintileri ve arızalarla tartışmaların odağında olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Erciş ilçesindeki su borularının patlaması ve suların çamurlu akmasıyla yeniden gündeme geldi. Halk sağlığını tehdit eden sorun karşısında şikayetlerini dile getiren yurttaşlar, bir muhattap bile bulamadıklarını ve sorunun çözülemediğini ifade etti.

Erciş’te yaklaşık iki ay önce ana boru hattının tıkanması ve ardından kırılması sonucunda yurttaşlara su hizmeti sağlayamayan VASKi’nin, hâlâ bir çözüm üretemediği ortaya çıktı. Evlere giden suyun çamurlu olduğunu ve koktuğunu söyleyen Erciş sakinleri içtikleri sudan dolayı hastalandıklarını, hekimlerin de bunu doğruladığını belirtti.

'İçtiğimiz çaydan pislik kokusu geliyor'

Erciş sakini ve kahvehane işletmecisi Özgür Akyüz, hayatı durdurma noktasına gelen su sorununu şu sözlerle anlattı: “Bu sorunu yaklaşık 2 aydır yaşıyoruz. Sularımız kirli, çamurlu, pis akıyor ve kokuyor. Biz iki gündür hastanedeyiz, çocuklarımız içtikleri sudan dolayı hasta oldu. Doktorlara nedenini sorduğumuzda da bize 'yediği/içtiği bir şey dokunmuş olabilir' diyor 1 haftadır çay içemez duruma geldik. Ayıptır söylemesi yaptığımız çaydan hayvan pisliği kokusu geliyor. Bu yüzden çay bile yapamıyoruz.

VASKİ Erciş Müdürlüğü’ne de, belediyeye de başvurduk ama hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Gidip muhtara söyleyin talep oluştursun dediler. Gidip muhtara sorduğumuzda ise muhtarın verdiği cevap 'suyu çok aşırı derecede açtığımız ve borular tutamadığı için taşıyor' oldu. Halbuki borular tutamıyor değil, boruların ağzı tıkalı ve o yüzden taşıyor su.”

Soruna dair acil çözüm talep eden yurttaşlar çeşmelerden akan kirli su nedeniyle sürekli hastalandıklarını, bulaşıklarını dahi yıkmak için zaman zaman marketlerden su almak zorunda kaldıklarını belirtiyor.