VASKİ ihmalkârlığı: Van'ın mahallesinde su boruları patladı, sular iki aydır çamurlu akıyor

Van’da su kesintileri ve arızalarla tartışmaların odağında olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Erciş ilçesindeki su borularının patlaması ve suların çamurlu akması ile yeniden gündeme geldi.

Halk sağlığını ciddi oranda tehdit eden bu sorun karşısında şikayetlerini dile getiren yurttaşlar, bir muhatap bile bulamadıklarını ve bu yüzden sorunu çözemediklerini ifade etti.

Erciş’te yaklaşık iki ay önce ana boru hattının tıkanması ve ardından kırılması sonucunda, yurttaşlara su hizmeti sağlayamayan VASKi’nin suların boşa akması durumuna da bir çözüm üretemediği ortaya çıktı.

Evlere giden suyun çamurlu olduğunu ve koktuğunu söyleyen Erciş sakinleri, içtikleri sudan dolayı hastalanmaları üzerine doktora gittiklerinde doktorların “Yediğiniz/içtiğiniz bir şey dokunmuştur” dediğini ifade etti.

'Çocuklarımız içtikleri sudan hasta oldu'

Erciş sakini ve kahvehane işletmecisi Özgür Akyüz, yaşanan su sorunundan ve attıkları adımlardan bahsetti. Akyüz, “Bu sorunu yaklaşık 2 aydır yaşıyoruz. Sularımız kirli, çamurlu, pis akıyor ve kokuyor. Biz iki gündür hastanedeyiz, çocuklarımız içtikleri sudan dolayı hasta oldu. Doktorlara nedenini sorduğumuzda da bize “yediği/içtiği bir şey dokunmuş olabilir” dedi.

1 haftadır çay içemez duruma geldiklerini belirten Akyüz, "Ayıptır söylemesi yaptığımız çaydan hayvan pisliği kokusu geliyor. Bu yüzden çay yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

VASKİ Erciş Müdürlüğü’ne de, belediyeye de başvurduklarını ama hiç kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini aktaran Akyüz, "'Gidip muhtara söyleyin talep oluştursun' dediler. Gidip muhtara sorduğumuzda ise muhtarın verdiği cevap 'Suyu çok aşırı derecede açtığımız ve borular tutamadığı için taşıyor' oldu. Halbuki borular tutamıyor değil, boruların ağzı tıkalı ve o yüzden taşıyor su" diye konuştu.

TKP Van İl Örgütü: 'Temiz ve ücretsiz su hakkımıza birlikte sahip çıkalım'

Daha önce uzun süreli su kesintileri ile gündeme gelen VASKİ’ye karşı TKP Van İl Örgütü de bir açıklama yapmıştı.

Suyun halkın en temel ihtiyacı olduğu ve kesintisiz ve ücretsiz bir şekilde sağlanmak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denilmişti:

"Sağlıklı, temiz ve ücretsiz su halkın temel ihtiyaçlarından biridir. VASKİ bu ihtiyacı karşılamakla yükümlü bir kurumdur. VASKİ kesintiler devam ederken suya zam yapmak yerine halka kesintisiz temiz suyu sağlamalıdır. VASKİ’yi uyarıyoruz: Halka karşı yapılan her türlü uygulamanın karşısında ve takipçisi olacağız.

Van halkına çağrımızdır. Gelin halkı düşünmeden karar alanlara karşı TKP ile omuz omuza mücadele verelim. Temiz ve ücretsiz su hakkımızdır. Birlikte sahip çıkalım"