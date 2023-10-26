Merkez Bankası 5'inci kez faiz artırdı: Yüzde 35

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltti.

Para Politikası Kurulu (PPK) metninde jeopolitik gelişmelere dikkat çekilerek, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluştuğu vurgulandı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Üst üste beşinci defa yapılan faiz artırımına karşı ekonomi yönetiminin döviz ihtiyacı sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu nedenle ülkede faaliyet yürütmeleri için ülke ülke gezerek yabancı patronları ikna etmeye çalışıyor.