Faşizmin gölgesinde zafer kutlamaları

Ukrayna parlamentosunda bir vekil bu yılki 9 Mayıs zafer kutlamalarının hemen ardından bir yasa teklifi sundu. Rusya’nın faşizme karşı zaferi mülkiyetine geçirmeye çalışması dışında tarihsel bir anlamı olmadığını iddia ettiği 9 Mayıs tarihinden bütünüyle vazgeçilmesini önerdi. Vekile göre bu tarih yerine Ukrayna’da halihazırda “hatıra ve barışma günü” ilan edilmiş olan 8 Mayıs bayram ve tatil ilan edilmeliydi.

8 Mayıs Batıda Nazilerin resmen teslim olduğu tarih olarak olarak zafer günü kabul ediliyor. Sovyetler Birliği ise Kızıl Ordu’nun son Alman askerini teslim aldığı ve orak çekiçli kızıl bayrağı Reichtag’ın tepesine diktiği 9 Mayıs tarihini zafer günü kabul etmişti.

Sovyetlerin batılı müttefiklerinin tarih tercihi faşizmin dize getirilmesinde Kızıl Ordu’nun büyük başarısını dengeleme çabasının sembolik araçlarından biri.

Sovyet mirasıyla kavgalı Ukrayna’daki milliyetçi faşist rejim de kerhen kutladığı zaferin gününü değiştirerek Rusya’dan bu anlamda da kopmak, Avrupa’ya yanaşmak istiyor.

Ukrayna’da 2014’ten bu yana 9 Mayıs kutlamalarının profili her geçen yıl biraz daha düşürülüyor. Ve her yıl kutlama hazırlıklarına ve törenlere devlet tarafından göz yumulan ya da bizzat devletin kolluk kuvvetlerinin imza attığı çeşitli provokasyonlar eşlik ediyor.

Bu yıl da kural bozulmadı.

Geçtiğimiz hafta boyunca hem son derece örgütlü ve planlı olduğu anlaşılan ama aynı zamanda Ukrayna’daki bugünkü rejimin Rusya alerjisinin yanı sıra komünizm düşmanlığının boyutlarını gözler önüne seren çok sayıda olay yaşandı.

Zafer gününün hemen öncesinde Ukrayna Komünist Partisi’nin büroları ve liderlerinin evleri basıldı. Komünistler 9 Mayıs’ta Ukrayna devletine karşı bir provokasyona ve takiben bir ayaklanmaya hazırlık yapmakla suçlanıyorlar. KP lideri Simonenko saatlerce sorguya çekildi; evinde, içeri nasıl girdiğini bilmediğini belirttiği bir silah bulundu ve çeşitli yazılı belgelerin yanı sıra bu da hazırlıklara kanıt olarak gösterildi.

Başkent Kiev’de Şubat ayında taşlı saldırıya uğrayan ve ateşe verilmekten son anda kurtulan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nin başkanı Konstantin Vorobiev kentteki savaş anıtına çiçek bıraktığı sırada saldırıya uğradı.

9 Mayıs günü yaklaşırken Nazi özentisi gruplar tarafından törenlere müdahale edebilecekleri uyarısı geldi.

Devlet Ukrayna milliyetçiliğinin bu yaramaz çocuklarını destekliyor. Bizzat geçmişte Nazilerle işbirliği yapmış ve binlerce Ukraynalıyı katletmiş Ukrayna İsyan Ordusu ve Ukrayna Milliyetçileri Örgütü gibi oluşumların liderlerini kahraman ilan ederek onları meşrulaştırıyor. Eylemleri hoş görülüyor ve gamalı haç dahil Nazi sembolleri ile ortalıkta dolaşmalarına ses çıkarılmıyor.

Diğer yandan Sovyet anıtları sürekli saldırıya uğruyor, komünistlerin faaliyetleri yasaklanıyor, Sovyet geçmişini hatırlatan tüm semboller en büyük suç unsuru kabul ediliyor.

Ülkenin batısında gerçekleşen törenler sırasında zaferin sembolü olan turuncu-siyah renkli Aziz George kurdelesi, orak çekiç figürlü objeler taşıyan çok sayıda insan gözaltına alındı.

En şaşırtıcı olaylardan biri de Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova’nın sözlerini yazıp bestelediği “O günleri hatırlayın”* adlı zafer şarkısına Kryvyi Rih kutlamalar sırasında yer veren kişiler hakkında kovuşturma başlatılması oldu. Hangi savaş için yazıldığı bile belli olmayan, sadece savaşın acılarını ve fedakarlıklarını anlatan bu pop şarkıdan ne istedikleri merak konusu.

Bütün bunlar olurken Kiev’deki resmi törende devlet başkanı Poroşenko yaptığı konuşmada “Stalin’in Sovyetler Birliği’nin savaşın ilk iki yılı Hitler’le işbirliği yaptığını” hatırlattı!

Bu dizginsiz tarih ve insanlık düşmanlığına rağmen, isyancıların kontrolündeki doğu kentlerinde olduğu gibi** ülkenin batısında da yüzbinlerce insan 9 Mayıs törenlerine katıldı. Kutlamaların önemsizleştirilmesine, kriminalize edilmesine dönük çabalara rağmen Ukrayna halkı zafer bayramına ilgisini yitirmiyor.

İnsanlık tarihinin belki de bu en görkemli zaferinin gerçek hakkı ise eski Sovyet coğrafyasındaki milyonlarca emekçi bir kez daha gerçekten ayağa kalktığında teslim edilebilecek.

O zaman emperyalistler tarafından sırtı sıvazlanan Ukrayna’nın faşist egemen sınıfı ile Büyük Anayurt Zaferi’ni içi boş bir güç gösterisinin konusu haline getiren bugünkü Rusya arasındaki kavga da geride kalmış olacak.

* https://www.youtube.com/watch?v=JPpwquFCWgk

** Donetsk ve Lugansk’taki kutlamalar Kızıl Meydan’daki gibi savaş kapasitesini göstermeye dönük olarak organize edilmişti.