‘Lokomotif orada olmamalıydı’ diyen bakanlık neden orada?

Bu sabah Ankara’da meydana gelen yüksek hızlı tren ‘kazası’nın ardından, Ulaştırma Bakanlığı, trenin çarptığı kılavuz lokomotifin orada bulunmaması gerektiğini açıkladı. Çorlu tren faciasındaki ihmalleri gündeme getiren gazeteci Mustafa Hoş, bu açıklamayı yapan sorumluların da ‘orada olmaması’ gerektiğini söyledi.

Bu sabah Ankara’da meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren "kazası"nda Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan "O lokomotif orada olmamalıydı" açıklaması tepki çekti.

Temmuz ayında Çorlu’da meydana gelen tren faciasıyla ilgili ihmaller zincirini ortaya koyan gazeteci Mustafa Hoş’a bakanlık açıklamasını sorduk.

'SORUMLULUK TEPEDEN AŞAĞIYA DOĞRU'

Açıklamanın her şeyi özetlediğini dile getiren Hoş “O vagon orada olmaması gerekiyorsa, o kişilerin de o görevde olmaması gerekiyor. O kadar net. Çünkü olmaması gereken yerde bir şey oluyorsa bunun bir sorumlusu olması gerekiyor. Bu sorumluk da tepeden aşağıya doğru. Yani sadece orada birkaç görevliye bunu yıkarak kurtulamazsınız” dedi.

Daha önce Çorlu tren kazası raporunu hazırlayan bilirkişilerin TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı’yla ilişkilerini ortaya çıkaran Hoş, Çorlu faciasının üstü örtülmeseydi bugün Ankara’daki facianın yaşanmayacağını ifade etti.

HESAPLAŞILMADIKÇA İHMALLER ARTIYOR

Hoş, Çorlu’daki ihmallerin üstünün örtülmesinin denetimsizliğe ve boşvermişliğe yol açtığını belirterek bunun ihmallerin de artmasını getirdiğini belirtti. Hoş “Bunun bedelini de insanlar canlarıyla ödüyor. Aynı anlayışla bakılmaya devam ederse insanlar daha çok bedel ödeyecek. Önlem alınması gerekiyor. Çorlu’da üstünü kapama gayretleri yerine sorumlular adalet önüne çıkarılmış olsaydı bir başka yerdeki insanlar bunu görüp daha dikkatli olacak, daha özenli davranacaktı” dedi.

Demiryolu hatlarında sinyalizasyon ve elektrifikasyon ihalelerinin devam ettiğine dair de, Hoş “İhale ilanlarına bakıldığında sinyalizasyon, elektrifikasyon diye ihaleye çıkılıyor. Bu aslında tam olarak yapılmadan ulaşıma açıldığı anlamına geliyor. Bu doğru değil, akılcı değil ve aynı zamanda tehlikeli. Tehlikenin ne olduğunu Çorlu’da gördük. Ankara’da gördük” dedi.

KAMUSAL ALAN TİCARİ HALE GETİRİLİRSE…

2013’ten itibaren Devlet Demiryolları’nın “ihtiyaç” statüsünden “kâr amaçlı” statüye geçirildiğine dikkat çeken Hoş “Şirketler bölündü, ona göre yeniden yapılanma yapıldı. Bu sektör hizmet etmek üzerine kurulu kamusal bir alandır ama bu alan ticari olarak görülürse, böyle sonuçları önümüze getirir” dedi.

TBMM KOMİSYON ÜYESİ: LOKOMOTİF VE TREN HAT DEĞİŞTİRME İŞARETİ ALDI

Öte yandan olay yerinde incelemede bulunan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nun CHP’li üyesi Gökan Zeybek yaptığı açıklamada, yüksek hızlı tren ile keşif görevi yapan lokomotifin aslında farklı hatlarda olduğunu ancak çarpışmanın gerçekleştiği bölge yakınlarında ‘hat değiştirme işareti aldıkları”nı söyledi.

Açıklamada olayın “hem sinyalizasyon hem de insan hatası”ndan kaynaklandığı belirtildi.

Sorumluları istifaya davet eden Zeybek şunları kaydetti: