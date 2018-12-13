ÖZEL I TCDD çalışanı kazanın nedenini soL'a açıkladı

TCDD tarafından 'İlave bir Emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren' olarak tanımlanan kılavuz trenin nasıl olup da seferlerin başladığı sırada rayların üzerinde olduğu tartışma konusu oldu. soL'un kurum içinden edindiği bilgiye göre kazanın nedeni sinyalizasyon sisteminde yaşanan büyük eksiklikler. Kazanın yaşandığı hatta sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı, makinistlerin kendi aralarında haberleştiği belirtildi.

Ali Ufuk Arikan