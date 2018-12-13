ÖZEL I TCDD çalışanı kazanın nedenini soL'a açıkladı

Ankara'da bu sabah saatlerinde yaşanan yüksek hızlı tren kazasında 9 kişi yaşamını yitirirken, 47 kişi de yaralandı.
Kazanın yüksek hızlı trenle kılavuz trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği açıklanırken, iki trenin nasıl olup da çarpıştığı tartışma konusu oldu.
TCDD'nin resmi sitesinde kılavuz trenler, "İlave bir Emniyet ve güvenlik tedbiri olarak, ilk ticari seferin başlamasından önce hat üzerinde yolcusuz olarak işletilen tren" şeklinde tanımlanıyor.
Hattı kontrol eden kılavuz trenin seferler başladığı sırada hatta ne işi olduğu tartışma konusu olurken, soL'un TCDD içinden edindiği ilk bilgiye göre, kazanın nedeni sinyalizasyon sisteminde yaşanan sorundan kaynaklanıyor.
Kurum içinden bir kaynak, "Sinyalizasyon sistemindeki sorun nedeniyle makinistlerin kendi aralarında iletişim kurduğunu" ileri sürerken, her gün rutin olarak yapılan kılavuz tren kontrolünün tamamlanmadan yaşanan kazanın sinyalizasyon kaynaklı olduğunu söyledi.
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN DA AÇIKLAMA
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusun Yener konuyla ilgili konuştu.
Yener, "Sincan-Ankara hattında henüz sinyalizasyon bulunmuyor. Yapım aşamasındaydı. Kazanın olduğu hatta makinistler birbirleriyle telsizle veya cep telefonu ile haberleşiyorlardı. Kazanın sebebi muhtemelen bu" dedi.