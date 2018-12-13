ÖZEL I Kazanın arkasından 'Erdoğan'ın şovu' çıktı: Neden erken açıldığı belli oldu!

BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, kazanın nedenine ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu. Özdemir, hattın iki yıllık hat yenileme çalışmaları tamamlanmadan, Haziran seçimleri nedeniyle erken açıldığını, sinyalizasyon çalışmalarının da bu nedenle tamamlanamadığını söyledi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, hızlı tren kazasına ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu.

Kayaş-Sincan arasında hat yenileme çalışmaları olduğunu belirten Özdemir, "Hat sayısı eksik geliyordu, 3 hat vardı, '5'e çıkaralım' dediler. 2016'nın Temmuz ayında tren işletmeciliğine kapatıldı hat, 2018'in Nisan ayında, iki yıllık sürenin bitmesi beklenmeden erken açıldı. Bunun nedeni de Haziran seçimlerin gelmesiydi, yani popülist şekilde açılış yaptı. Rayların döşenmesiyle hat bitti denildi. Sinyalizasyon bitmemişti. Bu kadar yoğun işletmeciliğin olduğu yerde sinyalizasyon sisteminin bitmesi gerekiyordu. Popülist politikalar sonucu hat teslimi erken şekilde ve geçici olarak yapıldı" ifadelerini kullandı.

UYARDIK AMA...

Hangi trenin hangi hattan gittiğinin keşmekeşe dönüştüğünü belirten Özdemir, "Sendika olarak çok fazla uyarıda bulunduk ama uyarılarımız dinlenmedi. Hem arkadaşlarımızı hem de yolcularımızı kaybettik" diye konuştu.