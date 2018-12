Tren kazasında oğlunu kaybeden anne: Allah’tan rahmet dilemeyin! İstifa edin!

Temmuz ayında Çorlu'da gerçekleşen tren kazasında oğlunu kaybeden anne Mısra Öz Sel, bugün Ankara'da yaşanan kaza sonrası isyan etti, istifa çağrısında bulundu.

Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel Mısra Öz Sel, bu sabah saatlerinde Ankara'da gerçekleşen Yüksek Hızlı Tren kazası sonrası sosyal medyadan tepki mesajları paylaştı.

"Artık ölen vatandaşlarınıza Allah’tan rahmet dilemeyin! 5 aydır 'başka can yanmasın' diye kendimizi paraladık! Kapatın yönetemediğiniz kurumları! İstifa edin! Binmeyin şu trenlere! Yönetemiyorlar!!!! Şimdi suçlu kim!?!?" diyen Sel, "İçim parçalanıyor. Bu ülkede ölen her can için yüreğime bir anne yüreğinin acısı daha eklenip,birlikte ağıtlar yakıyor! 5 ay oldu Çorlu Tren Faciası olalı! İhmaller ortada, suçlular ortada, yargılanan yok! Bugün aynı acı yine yüreklerde! İn o koltuktan İsa Apaydın" ifadelerini kullandı.