Dış basın ve piyasalar 24 Haziran'da ne öngörüyor?

24 Haziran seçimlerine günler kala dış basının ve piyasa aktörlerinin Türkiye'yle ilgili öngörüleri de daha sık dile getirilmeye başlandı. Bugün dış basında çıkan bazı makaleleri ve piyasa temsilcilerinin açıklamalarını aktaran haberleri soL okurları için derledik.

Dış basın ve piyasa temsilcileri tarafından, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili değerlendirmeler artarken, yapılan yorumlarda siyasi belirsizlik öngörüsü ağır basıyor.

Bloomberg, Türkiye'deki yabancı yatırımcıların haftasonu yapılacak seçimlerin sonuç fark etmeksizin kendilerini kötü etkileyeceğini, her durumda "kaybedeceklerini" düşündüklerini dile getiren bir yazı yayımladı.



Commerzbank'ın gelişen piyasalar ekonomisti Tatha Ghose, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin bir piyasa değerlendirmesinde bulundu. Ghose, seçim sonucunda kim kazanırsa kazansın belirsizliğin devam edeceğini söyledi.



İngiliz gazetesi The Times'ın yazarı Roger Boyes, seçimlere kısa süre kala bir Erdoğan analizine imza attı. Boyes, "Erdoğan’ı bizim demokrasi anlayışımıza uydurmak hiçbir zaman kolay olmayacak, ama ikiyüzlülükten de uzak durmalıyız. İçten patlayan Ortadoğu’daki bazı önemli durumlarda, onun çıkarları bizimkilerle buluşuyor" diye yazdı.



Bir başka İngiliz gazetesi The Guardian’ın dış politika yazarı Simon Tisdall ise, “Erdoğan mahallenin kabadayı çocuğu olmaktan çıkıp jeostratejik bir tehdide dönüştü. Türkiye'deki seçmenlerin sadece kendilerine karşı değil dünyaya karşı da görevleri var” diye yazdı.



İngiliz Financial Times gazetesi, seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, “Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, elindeki gücü sağlamlaştırması beklenen Pazar günkü seçimler öncesinde nadiren bu kadar zayıf gözüktü” ifadelerini kullandı.

