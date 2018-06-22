Bloomberg: Yabancı yatırımcılar seçimlerden endişe duyuyor

Bloomberg, Türkiye'deki yabancı yatırımcıların haftasonu yapılacak seçimlerin sonuç fark etmeksizin kendilerini kötü etkileyeceğini, her durumda 'kaybedeceklerini' düşündüklerini dile getiren bir yazı yayımladı.

Türkiye'de bulunan yatırımcıların haftasonu yapılacak seçimde her türlü sonuçtan endişe duydukları belirtiliyor.

Bloomberg'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yle ittifak halinde olan MHP'nin kazanması durumunda yatırımcıların Türkiye'de yaşanan kazanç kaybına neden olan politikaların süreceğinden endişe ettikleri ifade ediliyor. Henüz politikalarını görme fırsatı olmayan muhalefet partilerinin ise ekonomik çalkantıları ve Batı ile ilişkileri düzelteceğine ilişkin bir güvence vermediği aktarılıyor.

Londralı "yükselen piyasa ekonomisi uzmanı" Jason Tuvey, “Türkiye'nin finansal piyasaları şu ana kadar Erdoğan ve AKP zaferine istikrar beklentisinden dolayı olumlu yaklaşım sergiliyorlardı, ancak bu sefer piyasalar daha gergin durumda olacaktır” dedi.

Diğer seçimlerden farklı olarak bu seçimde zafer kazandığı takdirde Erdoğan'ın başkanlık sistemiyle birlikte merkez bankasına daha çok müdahale yetkisi alacağı vurgulanırken, yılın son çeyreğinde Türk Lirası değerinin dolara karşı yüzde 17 düştüğü hatırlatıldı.