Commerzbank'tan seçim ve piyasa analizi: Belirsizlik sürecek

Commerzbank'ın gelişen piyasalar ekonomisti Tatha Ghose, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin bir piyasa değerlendirmesinde bulundu. Ghose, seçim sonucunda kim kazanırsa kazansın belirsizliğin devam edeceğini söyledi.

Commerzbank gelişen piyasalar ekonomisti Tatha Ghose seçim sonucunda kim kazanırsa kazansın belirsizliğin devam edeceğini söyledi.

Bloomberg HT'deki "Akıllı Para" programına konuk olan Tatha Ghose, "Eğer AKP-MHP ittifakı mutlak çoğunluğu sağlarsa piyasada daha az endişe olur ancak yine de piyasa TCMB'ye ne olacağına dair kaygılanmaya devam edebilir. Eğer çoğunluk sağlanmazsa başka bir erken seçim de olabilir" dedi.

Yeni sistemde TCMB'ye tam özerlik verilmesinin önemli olduğunu belirten Ghose, "O zaman yatırımcılar daha iyimser olup daha fazla alım yapabilir" dedi.

Merkez Bankası'nın ciddi faiz artırımı yaptığını, Türkiye piyasalarının artık çok düşük performansta gitmediğini belirten Ghose, "Ancak Fed faiz artışları bağlamında bakılırsa MB adımları Dolar/TL 'nin değerini stabilize etmesine yetmeyecek... Türkiye'nin CDS'leri darbe dönemindeki seviyelerde, bu da siyasi belirsizliğe piyasanın bakışını gösteriyor. Fakat şu anda Türkiye'de yatırımcılar için faiz oranları cazip" şeklinde konuştu.

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