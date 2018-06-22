The Guardian: Erdoğan Türkiye ve dünya için tehdit

İngiliz gazetesi The Guardian'ın dış politika yazarı Simon Tisdall, 'Erdoğan mahallenin kabadayı çocuğu olmaktan çıkıp jeostratejik bir tehdide dönüştü. Türkiye'deki seçmenlerin sadece kendilerine karşı değil dünyaya karşı da görevleri var' diye yazdı.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın dış politika yazarı Simon Tisdall, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artırılmış yetkilerle yeniden bu göreve seçilmesinin uluslararası toplum için “korkutucu bir gelişme” olacağını yazdı. Tisdall, gazetenin internet sayfasında yer alan yazısında, “15 yıl önce iktidara gelen Erdoğan, mahallenin kabadayı çocuğu olmaktan çıkıp jeostratejik bir tehdide dönüştü” dedi. Tisdall’a göre Erdoğan, “hem Türkiye hem de dünya için tehdit.” ‘ADI KONULMAMIŞ BİR DİKTATÖR’ BBC Türkçe’nin aktardığı üzere, yazının satır başları şöyle: Erdoğan’ın fevri ve kinci yönetiminde Türkiye, Avrupa ve ABD’nin güvenilir bir dostu olmaktan çıktı. Pazar günkü seçimde Erdoğan yeniden seçilirse adı konulmamış bir diktatör olarak Suriye ve tüm Ortadoğu’da daha fazla istikrarsızlığa yol açacak.

Son tahminler, beklenenden daha büyük bir muhalefetle karşı karşıya olan Erdoğan’ın Temmuz’daki ikinci turda yarışmak zorunda kalacağına işaret ediyor. Aynı şekilde Erdoğan’ın 2002’den beri iktidarda olan ve kötü ekonomi yönetimi ve yolsuzlukla suçlanan neo-İslamcı partisi AKP de parlamentodaki çoğunluğunu yitirebilir.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı sarayını terk edebileceğine ihtimal verenlerin sayısı fazla değil. 2016’daki başarısız darbe girişiminden sonraki korkunç insan hakları ihlallerine, bağımsız medya dahil Türkiye’nin seküler demokratik kurumlarını hiçe saymasına rağmen eski İstanbul Belediye Başkanı hâlâ güçlü.

Erdoğan hâlâ yeni bir Osmanlı sultanlığı yaratma eğiliminde. Ama bu fikri, Davutoğlu’nun öngördüğü selim yapıdan çok farklı. Aksine bu fikir komşularla sorunlardan besleniyor.