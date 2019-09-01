Atatürk Orman Çiftliği arazisi metrekaresi 10 kuruştan kiralanacak

Atatürk Orman Çiftliği'ne ait 300 bin 492 metrekarelik arazi açık arttırmayla yeniden kiralamaya çıkartılıyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ihalede metrekaresi yıllık 10 kuruştan yer bulacağı belirtilen araziler için 'yeni bir talan süreci ile karşı karşıyayız' dedi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanlarının Etimesgut Bahçekapı Mahallesi'nde bulunan 300 bin 492 metrekarelik arazi, açık arttırmayla 17 Eylül 2019 tarihinde yeniden kiralamaya çıkartılıyor.

Resmi gazetede bugün yer alan bilgiye göre, 3309 ada 9 parsel ve 3301 ada 2 parselinde bulunan arazilerin, ihalede metrekaresi yıllık 10 kuruştan yer bulacağı belirtildi.

'AOÇ ALANLARI TALAN EDİLİYOR'

Konu ile ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Satış ve kiralama yöntemi ile Atatürk Orman Çiftliği alanları talan ediliyor. AOÇ toprakları iyi yönetilmiyor" dedi.

Candan kiralamaya çıkartılan araziye ilişkin şunları söyledi:

"Bugün resmi gazetede kiralama ihalesi yayınlanan araziler daha önce Susuz’daki 657 bin metrekare AOÇ arazisi ile birlikte 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de de yayınlanmıştı, 6 Mayıs 2019 tarihinde de ihalesi yapılmıştı. Hatta ihaleyi Çatkaya Emlak'ın aldığını duymuş ve bu konuda resmi yazı ile hem AOÇ'den hem de Tarım Orman Bakanlığı'ndan kimlerin kaç liraya aldığına dair bilgi istemiştik. İhalenin yapılmasından kısa bir süre sonra da, Çatkaya Emlak ihale yasaklı ilan edilmişti. Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü bu ihaleye ilişkin bilgi edinme yazımıza ticari sır gerekçesiyle bilgi vermedi ve biz de yargıya taşıdık. Şimdi ne oldu da, 6 Mayıs 2019'da ihalesi yapılan AOÇ alanlarının 300 bin metrekaresi yeniden kiralama ihalesine çıkartılıyor? Bunun arkasında dönen ihale oyunlarının kamuoyuna açıklanması gerekiyor. 24 Nisan'da birlikte ihale edilen Susuz'da bulunan Atatürk Orman Çiftliği’nin 657 bin metrekarelik ihalesini kim aldı? Neden ihaleler ayrıldı? Neden ikinci kez ihaleye çıkıyor? AOÇ alanları üzerinde kimler ne pazarlıklar yapıyor? Bunu da takip edeceğiz"

METREKARESİ ON KURUŞTAN KİRALAMA

"AOÇ'de 1 metrekare alanın yıllık kirası 10 kuruş! İhaleye fesat karıştırılmış gibi bir durum olabilir. Aynı arazi ikinci kez neden ihale ediliyor? Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun şekilde yönetilmeyen Atatürk Orman Çiftliği arazileri için araştırma komisyonu kurulmalıdır. AOÇ Müdürü asli görevini yapmıyor ve talana ortak oluyor. Asli görevleri arasında yer alan tarımsal üretimin bir nevi özelleştirilmesi anlamına gelen bu kiralama yöntemi de, yeni yapılaşmaların önünü açacak bir süreci tarifliyor.

'YENİ BİR TALAN İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

"Sayıştay raporlarında AOÇ'nin kiralama sürecinde en çok geçici yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kaldığı ve bunun da giderek kalıcı yapılaşmaya dönüştüğü ifadeleri ile ele alındığında, tarımsal üretim kılıfı ile yeni bir talan süreci ile karşı karşıyayız. Bugüne kadar yaptığı işlerle tartışmalı ve güvensiz bir süreç yaratan Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü derhal istifa etmelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent ve tarım politikasının bir parçası olarak AOÇ arazilerine sahip çıkarak kent tarımı yapmalı. Halka ucuz ve sağlıklı gıda teminine öncülük etmelidir."

