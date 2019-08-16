TOKİ arazi satışını 'Orası AOÇ değil' diyerek savundu

TOKİ bu gün yaptığı açıklamada Mimarlar Odası'nın satışa çıkartılmasına tepki gösterdiği Çukurambar'daki alanların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını iddia etti. Mimarlar Odası'ysa bu alanların AOÇ’a aitken Gazi Üniversitesi'ne tıp fakültesi yapılmak için devredildiğini ve sonrasında atıl bırakılarak ranta konu edildiğini savundu.

5 Ağustos tarihinde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin TOKİ tarafından açık arttırmayla satışa çıkartılması gündeme gelmişti. TOKİ bugün yaptığı açıklamada alanın AOÇ arazisi olmadığını iddia ederek alanın satışa çıkarılmasını savundu.

Çukurambar semtindeki 48 bin 354 metrekare büyüklüğüne sahip 2 taşınmazın satışa sunulmasıyla ilgili açıklamada 2 taşınmazın Gazi Üniversitesi mülkiyetinde iken üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim binalarının yapımı karşılığında TOKİ'ye devredildiği söylendi.

TOKİ'nin ardından yeni bir açıklama yayımlayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi alanın 1983 yılında AOÇ arazisiyken Tıp Fakültesi yapılmak üzere Gazi Üniversitesi’ne devredildiğini hatırlattı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu açıklamada “Amacı dışında kullanılan AOÇ arazilerini, AOÇ’ye iade edin” çağrısında bulundu.

SAYIŞTAY RAPORUNDA ALANIN AOÇ’YE İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “24.05.1983 yılında 2823 sayılı Kanun ile Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine İzin verilmesi Hakkında Kanun ile AOÇ arazilerinden bir bölümü Tıp Fakültesi yapılmak üzere Gazi Üniversitesi’ne devredilmişti.” dedi ve bahsi geçen alanlara dair “Karakusunlar Mahallesi 29096 ada 7 parsel, 29098 ada 2 parsel, 29101 ada 24 parsel, 29101 ada 18 parsel, 29102 ada 5 parsel, 29101 ada 23 parseller Gazi Üniversitesi mülkiyetinde iken TOKİ ile Gazi Üniversitesi arasında yapılan bir protokolle TOKİ’ye verilmiş, bu hukuksuz devir 2011 yılı AOÇ Sayıştay raporlarına yansımış ve Sayıştay raporunda arazilerin 2823 sayılı Kanunun gerekçesine ve tahsis amacına aykırılık tespit edildiği için AOÇ’ye iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti” değerlendirmesini yaptı.

TOKİ AOÇ ARAZİSİNİ DAHA ÖNCE ABD’YE SATMIŞTI

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, açıklamasında TOKİ’nin elinde bulundurduğu AOÇ arazilerinin 37.000 metrekaresini ABD Büyükelçiliği'ne sattığını hatırlatarak “Şimdi de TOKİ’nin elinde bulundurduğu arazilerin ada parsellerini değiştirerek, AOÇ’ye iade edilmesi gerekirken 05.09.2019 tarihinde açık arttırma müzayedesine konu edilerek satışa çıkarılacağı ilan edildi.” dedi.

‘ARAZİLER AOÇ’YE DERHAL İADE EDİLMELİDİR’

1983 yılında AOÇ arazilerinin bir kısmının Gazi Üniversitesi'ne devrindeki amacın kamusal yarar gözeterek tıp fakültesi yapılması olduğunun altını çizen Candan “bugün geldiğimiz noktada TOKİ'nin elinde AOÇ arazileri rant aracı haline gelmiştir. Bu süreç göstermiştir ki, AOÇ alanlarının kamu yararı önceleyerek devir ve tahsisleri bir süre sonra ranta konu ediliyor. İhalenin iptalini yargıya taşıyacağız ve ilgiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Amacına uygun kullanılmayan AOÇ arazileri AOÇ Müdürlüğü’ne derhal iade edilmelidir. AOÇ toprakları, konut ticaret bloklarına feda edilecek topraklar değildir” dedi.