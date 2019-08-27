Ankara'da bir kadın sokak ortasında vuruldu: Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Ankara Sincan'da bir kadına sokak ortasında üç el ateş edildi. Durumu ağır olduğu söylenen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Ankara Sincan'da Hürriyet Caddesi'nde bir kadına sokak ortasında üç el ateş edildi. Kurşunlardan birinin başına ya da boynuna isabet ettiği tahmin edilen kadının durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın gerçekleştiği sırada mahallede bulunan ve soL'a ulaşan görgü tanığı, kadını vuran kişinin kaçarken kendisini engellemeye çalışanlar olması nedeniyle bir el de havaya ateş ettiğini söyledi.

Görgü tanığı olayla ilgili şunları aktardı: "Ben bölgeye olayın hemen ardından ulaştım. Duyunca vurulan kadının yanına gittim. Boynunda kan vardı. 3 el ateş edilmiş, birinin başına ya da boynuna isabet ettiğini düşünüyorum. Çok kan kaybetmişti, nabzının yavaşladığını söylediler. Zaten ambulans da 15 dakika sonra geldi. Vuran kişinin o bölgede emlakçı olduğu, yemek yedikten sonra gidip kadına ateş ettiği konuşuluyordu. Mahalleli de kadını tanıdıklarını, vuran kişinin kendisiyle evlenmek istediğini ancak kadının kabul etmediğini söyledi. Başında ağlayan birkaç kişi vardı. Yakınları olabileceğini düşünüyorum."

