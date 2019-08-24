Binlerce kadın haykırdı: İstanbul Sözleşmesi uygulansın!

Emine Bulut cinayetinin ardından İstanbul Kadıköy’de eylem yapan binlerce kadın gericilerin ‘aileyi yok edeceği’ iddiasıyla hedef aldığı İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istedi.

Kırıkkale’de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından bu akşam Kadın Meclisleri İstanbul Kadıköy’de büyük bir eylem düzenledi.

Kadıköy’deki Eminönü Vapur İskelesi önünde “Ölmek İstemiyoruz” diyerek buluşan binlerce kadın, kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi için 2011’de kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istedi. “Kadın cinayetlerini durduracağız” sloganlarının atıldığı mitinge öldürülen kadınların aileleri de katıldı.

'AİLE BAKANLIĞI'NIN SESİNİ SADECE KAYIP YAŞADIĞIMIZDA DUYMAK İSTEMİYORUZ'

Mitingde konuşan Kadın Meclisleri Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, bütün Türkiye’nin eylemde olduğunu dile getirerek “O güzelim şehrimizden adını alan İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelenin yollarını harfiyen anlatıyor” dedi.

Sözleşmenin belirsiz bir şey bırakmadığını söyleyen Kav “Zihniyetti, eğitimdi, gelenekti, hiçbir şey şiddetin bahanesi olamaz diyor, başı sonu belirsiz konuşmak yerine, sorunun çözümünü geleceğe ertelemek yerine, kimin ne yapacağını belirsiz bırakmak yerine her kuruma görev veriyor” dedi.

Sözleşmenin Aile Bakanlığı’na da görev verdiğini dile getiren Kav “Biz Aile Bakanlığının sesini sadece kayıp yaşadığımızda duymak istemiyoruz” diye konuştu.

