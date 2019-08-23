Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından öldürülen Emine Bulut, saldırı sonrası 'Ben ölmek istemiyorum' derken, Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin 'Anne lütfen ölme' diyerek ağladığı görüldü.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Saldırgan Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının önünde bıçakladı.

Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.