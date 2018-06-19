24 Haziran'da Erdoğan'ı kimler destekliyor: Erdoğancıların listesi...

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması yapanları derledik. Destekçiler arasında tarikat ve cemaatler, çete liderleri, 90'ların eli kanlı siyasetçileri, yandaş 'sanatçılar', Adnan Oktar ve Ensar Vakfı bulunuyor...

24 Haziran seçimlerine artık sayılı günler kaldı...

Yüzde 50+1'i bulmak için birçok ittifak görüşmesi yapan Erdoğan, en büyük desteği yıllardır yardım ettiği tarikat ve cemaatlerden buldu.

Erdoğan'a seçim desteğini açıkça ilan edenleri listeledik:

1) Menzil Tarikatı

AKP'nin Gülen Cemaati'nden boşalan yeri Menzil tarikatıyla doldurduğu haberleri tartışma konusu olmaya devam ederken, tarikattan seçimlere ilişkin "Erdoğan" açıklaması geldi. Açıklamada, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz" denildi.

2) İsmailağa Cemaati

Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayanlar arasında İsmailağa Cemaati de bulunuyor. Cemaat'in seçim açıklamasında, "Bu yeni yönetim modelinde hak, hakikat, hukuk, adalet ve liyakat şartlarını haiz bir yönetim inşa edeceğine inandığımız ve beklediğimiz, istikrarın teminatı gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tercih ettiğimizi kardeşlerimiz ve milletimizle paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

3) Selefi Dernekler

14 selefi derneği adına açıklama yapan Ebu Said Yarpuzlu ve Mehmet Balcıoğlu, "Bizler, Selefi Menhec Ehli Sünnet mensupları olarak, Cumhurbaşkanı’nı ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle, şu ana kadar yaptıklarını yapacaklarının teminatı gördüğümüzden desteklediğimizi kamuoyuna beyan ederiz" açıklamasında bulundu.

4) Tansu Çiller

90'lı yıllarda Meral Akşener ve Mehmet Ağar'la birlikte çok sayıda faili meçhul cinayette, emekçilerin üzerinden Gümrük Birliği silindirinin geçirilmesinde imzası bulunan, ülke tarihinin en tescilli Amerikancılarından eski Başbakan Tansu Çiller, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.

5) Mehmet Ağar

Faili meçhul cinayetlerle adı anılan bir diğer isim olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek. Ağar'ın oğlu da AKP listelerinde vekil adayı oldu.

6) Sedat Peker

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, 24 Haziran seçimlerine 1 hafta kala Elazığ'da AKP'ye destek için miting yapacak. Peker, miting için yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa davamız için, Ortadoğu bataklığında ne işimiz var diyen Muharrem İnce ve İyi Partililere inat Cumhur İttifakını ölümüne destekleyerek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk partili Cumhurbaşkanı olarak seçtirmeliyiz" dedi.

7) Yavuz Bingöl

Seçim öncesi Erdoğan'a şarkı bile yazan, yandaş "sanatçılıkta" sürekli yeni rekorlar kıran Yavuz Bingöl de seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek.

8) Ahmet Maranki

24 Haziran seçimleri öncesi tehdit açıklamaları yapan Ahmet Maranki de seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek.

9) Adnan Oktar

Adnan Oktar cemaatinin üyeleri de seçim öncesi Erdoğan'a destek paylaşımlarında bulundu.

10) Devlet Bahçeli

Erdoğan ne zaman sıkışsa yanı başında biten Bahçeli, bu seçimde de Erdoğan'ın en büyük destekçisi.

10+: ENSAR Vakfı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ANAP, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği...