VİDEO | Seçim tehdidi: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi alıp, sokağa çıkacağız artık

Ahmet Maranki, Akit TV'nin canlı yayınında 24 Haziran seçimleriyle ilgili tehdit dolu bir açıklama yaptı.

Akit TV'nin canlı yayınına katılan Ahmet Maranki adlı gerici, seçimlere ilişkin tehditte bulundu.

"Kan ağlıyor içim aksi olursa gidecek yerimiz yok. Benim umudum kaf dağının arkasında 25 Haziran'da" diyen Ahmet Maranki, "Olmadı artık Belgrad Ormanı'nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık 'Bismillahirrahmanirrahim' deyip..." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından programın sunucununun "O kadar da değil de" derken, Maranki, "Ama şimdi adam sana topla saldırıyor, senin tüfeğinle saldırıyor. Tankınla atıyor kardeşim. Gerektiğinde bu millet ona hazır" diye konuştu.