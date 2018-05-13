Yavuz Bingöl durmuyor: Sonuna kadar Erdoğancıyım, feriştahıyım

AKP'ye olan desteğini önceki gün 'yere tükürebilir, kırmızı ışıkta geçebilirsiniz' sözleriyle tekrarlayan Yavuz Bingöl, bugün de 'Sonuna kadar Erdoğancıyım. Hatta lütfen burayı büyük harfle yaz; FERİŞTAHIYIM...' dedi.

AKP yandaşlığıyla gündeme gelen Yavuz Bingöl, yeni albümünü de Erdoğancılıkla tanıtmaya devam ediyor.

Önceki gün Sabah gazetesine verdiği röportajda "Türkiye'de özgürlüklerin ne denli gelişkin olduğunu" anlatan Bingöl, bugün Hürriyet'e verdiği röportajda ise Erdoğan'a hayranlığını dile getirdi.

"Sen kendini Erdoğancı olarak görüyor musun?" sorusuna, "Sonuna kadar Erdoğancıyım. Hatta lütfen burayı büyük harfle yaz; FERİŞTAHIYIM... Ben Erdoğan’ı seviyorum. Oyumu da Erdoğan’a vereceğim seçimlerde" yanıtı veren Bingöl, Gezi direnişini hedef alan sözleri sonrası ailesiyle olan bağının koptuğunu belirtirken, "Bana tek sahip çıkan ise Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ben bu ahde vefayı mezara kadar taşıyacağım. Kızımın her gün ağladığı, benim her gün ağladığım, içe kapandığım, hayattan yok olup gitmeyi bile düşündüğüm, ülke değiştirmeyi düşündüğüm bir dönemde bana sahip çıkan insanı ben artık satamam. Satmam. Geri vites yok bizde" ifadelerini kullandı.