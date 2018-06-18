Mehmet Ağar: Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı

Oğlu AKP'den milletvekili adayı olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı' dedi.

Oğlu AKP'den vekil adayı olan eski İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a daha önce de destek verdiğini belirten Ağar, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu kadar fiilen içerisinde yer almamıştık. Ama bugün Türkiye ciddi bir tercihle karşı karşıya olduğu için fiilen siyasete katılmayı bir mecburiyet, bir görev olarak kabul ettiğimi ifade etmiştim. Bugün de kanaatim pekişerek devam ediyor. Bu sadece oğlumun Elazığ'da aday olmasından kaynaklanan bir hususiyetin dışında mütalaa ediyorum. Gerek ekonomi, gerek askeri, gerek siyasi anlamda kuşatılmışlığın zincirlerini kıracak yegâne iradenin Sayın Cumhurbaşkanında olduğunu görüyorum" dedi.