TÜPRAŞ'ta YHK sözleşmeyi sonuçlandırdı: İşçiler tepkili

TÜPRAŞ'ta toplu sözleşme gündemi ile toplanan Yüksek Hakem Kurulu (YHK), patronun sözleşme sürecinde işçiye dayattığı tüm talepleri kabul eden sözleşmeyi onayladı.
soL - Haber Merkezi
Salı, 02 Temmuz 2019 11:59

Koç Holding'in Tüpraş işçilerinin taleplerini görmezden gelmesi sonrası Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) giden sözleşme görüşmelerinde patronun tüm talepleri kabul edilerek sözleşmeye yansıtıldı.

Petrol-İş Sendikası'na henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen sözleşmede Koç Grubu'nun dayattığı konuların yer aldığı bilgisi alındı.

Buna göre sözleşme süresi 3 yıl olarak düzenlendi, mazeret izinleri amirin yazılı iznine bağlandı ve vardiya sistemi de değiştirildi.

Uzun süredir eylemde olan Petrol-İş Sendikası ve TÜPRAŞ işçisi, YHK'da bağlanan sözleşmeye tepkili.

YHK'nın sözleşmeyi onaylamasından sonra Petrol-İş tarafından eylemlilik sürecine ara verildiği bilgisi alınırken, eylemlerin nasıl sürdürüleceği ve nasıl tepki gösterileceği konusunda önümüzdeki günlerde karar verileceği öğrenildi.

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