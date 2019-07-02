TÜPRAŞ'ta YHK sözleşmeyi sonuçlandırdı: İşçiler tepkili

Koç Holding'in Tüpraş işçilerinin taleplerini görmezden gelmesi sonrası Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) giden sözleşme görüşmelerinde patronun tüm talepleri kabul edilerek sözleşmeye yansıtıldı.
Petrol-İş Sendikası'na henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen sözleşmede Koç Grubu'nun dayattığı konuların yer aldığı bilgisi alındı.
Buna göre sözleşme süresi 3 yıl olarak düzenlendi, mazeret izinleri amirin yazılı iznine bağlandı ve vardiya sistemi de değiştirildi.
Uzun süredir eylemde olan Petrol-İş Sendikası ve TÜPRAŞ işçisi, YHK'da bağlanan sözleşmeye tepkili.
YHK'nın sözleşmeyi onaylamasından sonra Petrol-İş tarafından eylemlilik sürecine ara verildiği bilgisi alınırken, eylemlerin nasıl sürdürüleceği ve nasıl tepki gösterileceği konusunda önümüzdeki günlerde karar verileceği öğrenildi.