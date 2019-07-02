TÜPRAŞ'ta YHK sözleşmeyi sonuçlandırdı: İşçiler tepkili

TÜPRAŞ'ta toplu sözleşme gündemi ile toplanan Yüksek Hakem Kurulu (YHK), patronun sözleşme sürecinde işçiye dayattığı tüm talepleri kabul eden sözleşmeyi onayladı.

Koç Holding'in Tüpraş işçilerinin taleplerini görmezden gelmesi sonrası Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) giden sözleşme görüşmelerinde patronun tüm talepleri kabul edilerek sözleşmeye yansıtıldı.

Petrol-İş Sendikası'na henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen sözleşmede Koç Grubu'nun dayattığı konuların yer aldığı bilgisi alındı.

Buna göre sözleşme süresi 3 yıl olarak düzenlendi, mazeret izinleri amirin yazılı iznine bağlandı ve vardiya sistemi de değiştirildi.

Uzun süredir eylemde olan Petrol-İş Sendikası ve TÜPRAŞ işçisi, YHK'da bağlanan sözleşmeye tepkili.

YHK'nın sözleşmeyi onaylamasından sonra Petrol-İş tarafından eylemlilik sürecine ara verildiği bilgisi alınırken, eylemlerin nasıl sürdürüleceği ve nasıl tepki gösterileceği konusunda önümüzdeki günlerde karar verileceği öğrenildi.