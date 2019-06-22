TÜPRAŞ'ta anlaşma sağlanamadı

TÜPRAŞ’ta bir süredir toplu sözleşme sürecinde görüşmelerin tıkandığı, Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli’ndeki rafinerilerdeki sürece dair Petrol-İş sendikası Aliağa şubesi, anlaşmaya varılamadığını duyurdu.

Petrol-İş Aliağa Şubesi tarafından dün yapılan açıklamada, toplu sözleşme sürecinde olan TÜPRAŞ'ta görüşmelerin sonlandığı, ancak, anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekilde;

-21 HAZİRAN 2019 TARİHLİ TÜPRAŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ-

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş yetkilileri ile 21 Haziran 2019 Cuma günü Petrol-iş Sendikası Genel Merkezinde gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşme görüşmemiz sona ermiştir.

Yapılan görüşmede herhangi bir maddede anlaşma sağlanamamıştır.Bir sonraki oturum için yeni bir tarih alınmamıştır.

Ayrıntılı bilgi Şube Yönetimi tarafından yapılacaktır.

Saygılarımızla

Petrol-iş Sendikası Aliağa Şubesi