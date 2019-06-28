Tüpraş'ta eylem başladı

Koç Holding Tüpraş’ta toplu iş sözleşmeleri sürecini tıkadı. Anlaşma sağlanamayınca rafinerilerde çalışan 4 bin işçi eylem yapma kararı aldı. İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde saat 08.00 - 16.00 vardiyasında çalışan işçiler, vardiya bitiminde işyerinden ayrılmadı. Sonraki vardiyada olan işçilerin de tesislere girmesiyle büyük bir eylem başladı.

Koç Holding, Tüpraş'ta üç konuda dayatmalarda bulunarak toplu sözleşme sürecinin tıkanmasına neden oldu. Patron, 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinleri konularını dayatarak işçinin kazanılmış haklarını tırpanlamak istiyor. Ancak Tüpraş işçisi bu dayatmaları kabul etmiyor.

Tüpraş, grev yasaklı işkolunda faaliyet gösterdiğinden dolayı, sözleşme süreci Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) intikal etti. YHK'nın gelecek hafta, patronun taleplerini gözeterek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bu nedenle, bugün İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde çalışan 4 bin işçi eylem yapma kararı aldı. Rafineride çalışan bin 800 işçi, saat 16.00’da mesai bitiminde işten ayrılmayacak ve diğer vardiyalarda çalışan arkadaşlarının da tesislere girmesiyle büyük bir eylem başladı.

İzmir Rafinerisi'ndeki işçiler içerideler.

Koç Holding'in 3 maddedeki ısrarı devam ettikçe işçiler eyleme devam edeceklerini söylüyor. Bunlar vardiya sisteminin değiştirilmesi, toplu sözleşme süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarıkması ve mazeret izinlerinin düşürülmesi.

'KOÇ HOLDİNG MEDYA ORGANLARI İLE MANİPÜLASYON YAPIYOR'

soL'a konuşan Petrol İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, ''Eylem devam ediyor süresiz burdayız. 4300 işçi, bütün işçiler kilitlendik rafinerilerin içine çıkmıyoruz.

Grev yasağı olduğu için bu sektörde, hem çalışma hem eylem var. Şimdi tabi işçilerde büyük oranda coşku var. Holding kitle araçları ve medya araçları ile manipülasyon yapıyor, boş durmuyorlar. Bizde durumun gerçeğini anlatıyoruz. Bu eylemlerden muradımız tıkanan toplu iş sözleşmesi sürecinin yüksek hakem kurulunun masada çözülmesi. Maalesef yüksek hakem kurulunun bağımsız olmadığını biliyoruz. Eylemlerin bir amacınında işvererenin tehditkar tutumundan vazgeçirmek. Sermaya örgütlerinin büyük baskısı var, özellikle Koç Holding'e de baskı yapıyorlar geri adım atmasınlar diye. Biz de geri adım atmayacağız. Teslim olmayacağız, 70 yıllık geleneğimizi sürdüreceğiz.'' dedi.