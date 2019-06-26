VİDEO I Tüpraş işçisi Koç Holding önünde eylemde

Tüpraş işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki patron dayatmalarına karşı Koç Holding'in Nakkaştepe'deki merkezi önünde eylemdeydi.

Tüpraş işçileri toplu iş sözleşmesi sürecinde, patronun dayatmaları sonucu sürecin tıkanmasını ve Koç grubunun Tüpraş'ta işçinin kazanımlarını tırpanlama girişimlerini protesto etti.

Koç Holding'in Nakkaştepe'deki merkezi önünde yapılan basın açıklamasına, Tüpraş'ın İzmit, Aliağa, Kırıkkale ve Batman rafinerilerindeki işyeri temsilcileri ve işçiler katıldı.

Basın açıklamasında Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar bir konuşma yaparken, işçilerin haklarının verilmesini talep etti.





Basın açıklamasını ise Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik okudu.

TÜPRAŞ’ta dört ayrı rafineride 4 bin 300 işçiyi kapsayan sözleşmenin müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, "Ancak son görüşmelerde, işverenin bir dayatmaya dönüşen üç maddedeki taleplerinin devam ettiğini görmekteyiz. Daha önce de belirttiğimiz üzere, 3 yıllık sözleşme kapsam süresi, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinleri hususunda duruşumuz bellidir. Bu konularda herhangi bir dayatmayı kabul etmiyor, sendikamız ve işyerimizin hassasiyetlerini gözeterek, kazanımlarımızı pazarlık konusu yaptırmayacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi: