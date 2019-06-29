TKP: Koç Holding kaybedecek, TÜPRAŞ işçisi kazanacak

Türkiye Komünist Partisi, TÜPRAŞ işçilerinin dün hak gasplarına karşı başlattığı eyleme ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada 'TÜPRAŞ’ta dört rafineride başlayan eylem, ülkemizde sermayenin bu niyetlerine ve kirli projelerine verilen yanıt niteliğindedir. Türkiye, sermayenin hesaplarından bağımsız işçilerin tertemiz mücadelesiyle güzelleşecektir' denildi.

Türkiye Komünist Partisi, TÜPRAŞ işçileri tarafından dün hak gasplarına karşı başlatılan eyleme ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada işçilerin Koç Grubu'nun saldırılarına karşı mücadele kararlılığı selamlandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"TÜPRAŞ’ın İzmit, Aliağa, Batman ve Kırıkkale rafinerilerinde çalışan 4 bin 300 işçinin, patronun dayatmalarına karşı kazanılmış haklarını savunmak için dün başlattığı eylem tüm kararlılığıyla sürüyor.

2005 yılında özelleştirilen TÜPRAŞ’ın patronu Koç Grubu, diğer işyerlerinde yaptığı gibi krizi fırsata çevirip toplu sözleşme sürecinde işçinin kazanımlarını tırpanlamak ve maliyetleri düşürmek istiyor. Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ’ta, daha fazla kazanmanın ve işçinin örgütlülüğünü kırmanın hesaplarını yapıyor.

Sermaye sınıfı, önümüzdeki günlerde büyük sanayi kuruluşlarından başlamak üzere emekçilerin haklarını elinden almak için kapsamlı bir saldırı programına hazırlanıyor. Sermaye sınıfının koçbaşı Koç Grubu ise bu saldırıya öncülük ediyor.

Bu hesaplar tutmaz, tutmayacak...

TÜPRAŞ’ta dört rafineride başlayan eylem, ülkemizde sermayenin bu niyetlerine ve kirli projelerine verilen yanıt niteliğindedir. Türkiye, sermayenin hesaplarından bağımsız işçilerin tertemiz mücadelesiyle güzelleşecektir.

Türkiye Komünist Partisi, grev yasağına rağmen haklı ve onurlu bir mücadele başlatan TÜPRAŞ işçilerini selamlamaktadır. Boyun eğmeyen TÜPRAŞ işçisi, ülkeyi kendi çiftliği sanan patrona karşı şimdiden kazanmıştır.

Türkiye Komünist Partisi"