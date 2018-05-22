Deizm korkusu dinci grupları harekete geçirdi: Üniversitede bildiri dağıttılar

Son aylarda AKP içinde ve çeşitli siyasal islamcı çevrelerde 'Gençlerin deizme kaydığı' şeklindeki tartışmalar, kimi cemaat ve dinci grupları harekete geçirdi. Kendilerini 'Genç Müslümanlar' olarak adlandıran bir grup, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 'Hayata müdahil bir Allah' başlıklı laiklik karşıtı broşür dağıttı.

AKP içerisinde ve değişik siyasal islamcı çevrelerde bir "tehlike" olarak görülen gençler arasındaki deizm eğilimi, kimi cemaat ve dinci grupları harekete geçirdi.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kentteki dinci dernek ve vakıflarla düzenlediği "Gençlik ve İnanç" konulu çalıştaydan çıkan sonuçlarda, gençliğin deizme kaydığı saptanmıştı. Bu bulgular AKP'yi de karıştırmış, AKP'li milletvekili Metin Külünk Kırşehir'de Türkiye Gençlik Vakfı'nca düzenlenen konferansta "En büyük tehlike deizm" demişti.

ERDOĞAN DA 'BU DOĞRU DEĞİL' DEMİŞTİ

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırarak, "Bu doğru değil" demişti.

O anlar kameralara şöyle yansımıştı:

LAİKLİK KARŞITI GRUPLAR KONYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu tartışmaların ardından, tartışmalara kaynaklık eden çalıştayın yapıldığı Konya'da bir grup siyasal islamcı harekete geçti. Kendilerini "Genç Müslümanlar" olarak adlandıran ve Mısır'daki İhvan-ı Müslimin'in lideri Hasan El Benna'dan alıntılar paylaşan grup, Selçuk Üniversitesi'nde laiklik ve deizm karşıtı bildiri dağıttı.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde dağıtılan "Hayata müdahil bir Allah" başlıklı bildiride, dinin sadece vicdanda yaşanamayacağını, siyasete, ekonomiye, sanata, kadına, erkeğe ve hayatın her alanına müdahil olması gerektiği savunuldu.

HASAN EL BENNA TAKİPÇİSİ

"Elifkalem" adını da kullanan siyasal islamcı grubun, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında Hasan El Benna'nın "İslam sosyal hayat değilse, siyaset değilse, ekonomi değilse başka nedir bilemiyorum" şeklindeki cümlesini de paylaştığı görüldü.

Grubun laiklik karşıtı bildirileri "tebliğ çalışması" adı altında İstanbul başta olmak üzere çeşitli yerleşimlerde dağıttıkları öğrenildi. Yine aynı grubun internet sitesinde "Gençler deizme neden kayıyor" başlıklı bir videoya yer verdikleri de görüldü.