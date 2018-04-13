'Deizm' tartışması AKP'yi karıştırdı

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik ve İnanç' konulu çalıştayda, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı tespiti AKP içinde krize neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırma nedeniyle Milli Eğitim Bakanı'nı yanına çağırarak canlı yayında uyarırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erdoğan'a 'Böyle bir şey olabilir mi?' sözleriyle destek verdi. Ancak parti içinden aksi yönde açıklamlar da geliyor.

Konya'da yapılan bir araştırma sonrası AKP içinde "deizm" krizi başladı.

Dünyaya müdahale etmeyen bir tanrı olduğu inancına dayanan ve dinleri reddeden deizmin imam hatiplerde yayıldığına ilişkin araştırma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok televizyon kanalının canlı yayınla verdiği partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırarak uyarmıştı.

Tartışmaya AKP'li Metin Külünk ve Elif Çakır da katılırken, son açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

"Biz, Peygamberimiz için canını ortaya koyan çocuklarız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz her gün Ayet-el Kürsi'yi okuyan bir milletiz. Ayet-el Kürsi deizmi kökten reddeden bir anlayışı ortaya koyuyor" diyen Erbaş, "Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

DİNDAR GENÇLİK İSYANI GELMİŞTİ

Ancak Erbaş ve Erdoğan'a benzer düşüncede olmayan AKP'liler de var. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, imam hatip öğrencilerinin deizme kaydığına ilişkin araştırmayı köşesine taşımış, "'Dindar gençlik istiyoruz' diyen dindar iktidar yetkililerimiz, imam hatip açacağına, her sokağa cami açacağına, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilseydi böylesi yürek yakan bir tabloyla karşı karşıya gelir miydik?" diye sormuştu.

Kırşehir’de Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen programda konuşan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise, "Eğer tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike Kur’ansız İslam, Peygambersiz Kur’an, daha ötesini söylüyorum; Allah’ın yer yüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri Deizm" demişti.

