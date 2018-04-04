Elif Çakır'dan 'deizm' isyanı: Her sokağa camiyle imam hatip açacağımıza...

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, imam hatip öğrencilerinin deizme kaydığına ilişkin araştırmayı köşesine taşırken, 'Dindar gençlik istiyoruz' diyen dindar iktidar yetkililerimiz, imam hatip açacağına, her sokağa cami açacağına, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilseydi böylesi yürek yakan bir tabloyla karşı karşıya gelir miydik?' diye sordu.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 'Gençlik ve İnanç' konulu çalıştayında, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı ve ders materyallerinin çocuklara uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Bu araştırmayı köşesine taşıyan Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, AKP'ye tepki gösterdi.

Söyleyin bakalım, bu gençlerin deizme yönelmekten başka bir seçenek bırakıldı mı? Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor, gerçekleşiyor" diyen Çakır, şu ifadeleri kullandı: