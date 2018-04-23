Diyanet Başkanı Erbaş: Deizm tuzaktır, ateizme giden yoldur

İmam Hatiplerde yapılan bir çalışmada deizmin öğrenciler arasında yayıldığı ortaya çıkmış, bu durum AKP içinde tartışmalara neden olmuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili açıklamasında, 'Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunu propagandasını da yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin' dedi.

AKP içinde bir süredir devam eden "deizm" tartışmalarına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi.

Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Erbaş, deizm tartışmasına ilişkin, “Peygamberi inkar ettiğinizde beraberinde kitabı, ahireti de inkar etmiş oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan bir Tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi inkar etmiş oluyorsunuz. Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunu propagandasını da yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin" dedi.

İslamcılar arasında yaşanan "Deizmin yayılmasının sorumlusunun AKP olduğu" yönündeki tartışmaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Erbaş, "Birileri de bakınız bize şöyle yaptınız böyle yaptınız milletin çocukları bundan oluyor diye planlı bir propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldırmayın. Bu da dini istismardır. Din istismarını en uç noktalarından birisidir. Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür propagandaları sakın pirim vermeyin" ifadelerini kullandı.