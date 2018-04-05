AKP'li Metin Külünk: En büyük tehlike Deizm

Kırşehir’de Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen programda konuşan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'Eğer tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike Kur’ansız İslam, Peygambersiz Kur’an, daha ötesini söylüyorum; Allah’ın yer yüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri Deizm' dedi.

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu guruba konuşan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Gençler, küçük düşünmeyin. 140 kelimeye tutsak olmayın. Dünyanın sizi beklediğini bilin. Dünyanın Türkiye’yi beklediğini bilin. Dünya insanlığının bir kez daha düştüğü yerden ayağa kalkmak için Anadolu topraklarında sizi beklediğini bilin” dedi.

Külünk konuşmasında, “Bir kez daha küllerimizden yükselmemizi bekliyor. Bir kez daha insanlık için adalet düzeninin inşasını bizden bekliyor. Bu ülkede 15 yıldır verilen mücadele sadece Avrasya Tünelini yapmak için değil, sadece Ahi Evran Üniversitesini yapmak bu güzel sanat merkezini (Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi) için değil, bu mücadele bir büyük medeniyet mücadelesidir. Onun için bu büyük medeniyet mücadelesinin büyük medeniyet mücadelesinin inşası için önce Türkiye diyoruz ”ifadelerini kullandı.

'ASIL TEHLİKE DEİZM'

Türkiye’yi bekleyen asıl tehlikenin Deizim olduğunu anlatan Külünk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike Kur’ansız İslam, Peygambersiz Kur’an, daha ötesini söylüyorum; Allah’ın yer yüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri Deizm. Dikkat, dikkat,dikkat. FETÖ belasını savdık. Ama, Türkiye kendi başına bırakılmayacak. Şimdi Allah’ın varlığını kabul eden amma Kur’anın Kur’an hükümlerinin Allah’ın yer yüzüne karışamayacağını iddia eden her noktaya sirayet edecek yeni bir tehlikenin farkında olun. Bu tehlikeyi fark etmezsek 10 yıl sonra çok değil 15 yıl sonra bambaşka bir tehlikeyle karşı karşıya geleceğiz.”